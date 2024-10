Page adelanta la aprobación del proyecto de presupuestos de C-LM de 2025 el martes con 12.700 millones de euros

TOLEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que el proyecto de presupuestos autonómicos de 2025 será aprobado el próximo martes 22 de octubre, con montante total de 12.700 millones de euros.

Así lo ha adelantado durante su participación en el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado en Alcaudete de la Jara, junto a la consejera de Igualdad, Sara Simón; la alcaldesa del municipio, Yolanda Caballero, y personas premiadas en el evento.

El mandatario regional ha afirmado que los mismos contemplan un incremento del "gasto en sanidad, el gasto en servicios sociales, el gasto en igualdad, el gasto en realidad en la lucha contra el despoblamiento, que suma muchas políticas".

Además, ha destacado la tramitación presupuestaria y su previsible aprobación en un contexto en el que "no es habitual que se aprueben los presupuestos y menos en su momento" en el resto de autonomías.

García-Page ha destacado que los presupuestos contemplan una partida presupuestaria destinada a incorporar "5.000 usuarios más en teleasistencia". "Sería impensable si la ayuda a domicilio y la teleasistencia no la practicaran, no la pusieran en marcha, no la gestionaran básicamente mujeres", ha destacado en el acto institucional de con motivo del Día de las Mujeres Rurales.

Además, ha destacado que los presupuestos supondran superar los 2.000 millones de euros invertidos en políticas contra la despoblación, con una partida presupuestaria de 115 millones de euros, un 6% más que en los anteriores presupuestos.

"Podríamos hacer un balance de que aplicamos y dedicamos a cohesionar el territorio compensando en las zonas rurales lo que de por sí ya tienen en otras del entorno de 2.000 millones de euros, que se dice pronto", ha declarado en este sentido. "Evidentemente eso se traduce en sanidad, incluso en los municipios más alejados, en educación", ha manifestado el presidente autonómico.