Page afirma que C-LM contará con una "avanzada" ley por la accesibilidad

Castilla-La Mancha contará durante la próxima legislatura con una "avanzada" ley regional por la accesibilidad que comenzará a tomar forma "cuanto antes", según ha avanzado este jueves el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones, Emiliano García-Page.

Durante la gala de entrega de los Premios Solidarios ONCE Castilla-La Mancha 2019, que ha tenido lugar en el Teatro de Rojas de la capital toledana, García-Page ha incidido en la necesidad de que las barreras "no existan", al tiempo que ha recordado cómo se ha diseñado ya un Plan rector de la accesibilidad de la mano de la ONCE, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Pero los próximos cuatro años deben ser buenos e incluso mejores que los pasados, y por eso vamos a seguir necesitando a la ONCE", ha añadido García-Page, para desarrollar una ley que no perpetuará la perspectiva clásica y que pensará en la discapacidad "pero también en otros colectivos como la infancia y los mayores", y que permitirá que los avances no dependan de la voluntad política, sino que estén amparados por ley.

Una ley, ha especificado el presidente en funciones, "que va a requerir un tiempo de elaboración", a la que se sumará la futura Ley del Tercer Sector "que será de las primeras en tramitación en la próxima legislatura, porque está ya en el horno".

También se ha referido García-Page al "incremento tremendo de recursos sociales" que habrá en estos próximos cuatro años "porque vamos hacia un importante reto demográfico, con mayor esperanza de vida y mayor desafío hospitalario y residencial". Por ello, ha augurado, "habrá más trabajadores públicos al servicio de los servicios sociales", pero también se incrementará el servicio privado, "porque la colaboración entre el tercer sector tiene que ser rentable en términos económicos y de objetivos".

ONCE, UNA ORGANIZACIÓN "EJEMPLO PARA LA SOCIEDAD"

Los Premios Solidarios ONCE Castilla-La Mancha 2019 nacieron en 2009 con el fin de reconocer a las personas físicas y jurídicas que hayan destacado en la defensa y estimulo de la integración de las personas ciegas, con baja visión o con otras discapacidades dentro del ámbito regional.

Durante el acto, el presidente en funciones ha felicitado a la organización y todos sus integrantes, por ser "un ejemplo para la sociedad" de la que presumir. También se ha referido a todos los premiados, personas e instituciones, y ha tenido palabras de reconocimiento para los funcionarios de la región, que en julio verán incrementada su nómina en un 0.25%. "De esa forma, cumpliremos con nuestro objetivo" y se pondrá fin a un recorte "injusto e innecesario", ha manifestado.

Del mismo modo, ha recordado que la iniciativa social de la ONCE "nació hace 81 años y unió la suerte con el objetivo tremendo de cambiarle la suerte a mucha gente". Además, ha señalado que la discapacidad "es universal en su realidad y en su expectativa", y que la puede acabar teniendo cualquier persona. "Por ello, cuando se hacen políticas de discapacidad, se hacen para las personas con discapacidad pero también para quien puede llegar a tenerla, pues son políticas para todos", ha manifestado.

Finalmente, ha destacado la "constancia y estabilidad" que impera en la labor de la ONCE, "que años tras año es marca a imitar". Una estabilidad que le ha deseado "al conjunto del país, porque si no tenemos estabilidad política, será complejo que la haya social o económica". Por este motivo, ha pedido "responsabilidad" y ha avanzado que la falta de certidumbre "nos va a llevar a plantearnos que en vez de aprobar el presupuesto de este año, lo tengamos que unir a los presupuestos de 2020".

De su lado, a alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, que también ha participado este jueves en la Gala de los Premios Solidarios Once que ha acogido el Teatro de Rojas, ha elogiado la capacidad de los galardonados "que siempre tienen una mano tendida para que quien precise de su solidaridad nunca se encuentre caminando solo".

La primera edil también ha expresado su voluntad de trabajar desde "la obligación de aspirar a que Toledo sea reconocida, en los próximos años, como Ciudad de la Inclusión" y ha recordado que la actual Corporación desarrollará el Pacto Municipal por la Inclusión considerando al mismo como "lugar común de participación por cuantos colectivos trabajan para la integración de las personas en situación de exclusión social, vulnerabilidad o discapacidad".

PREMIADOS

En esta ocasión, el Premio a la Institución, Organización, Entidad u ONG ha sido para Cruz Roja, mientras que el Premio al programa, artículo o proyecto de comunicación ha recaído en El Digital de Castilla-La Mancha. Asimismo, el humorista Joaquín Reyes ha recibido el Premio a la persona física, y el Premio a la empresa ha sido para Arcos, compañía de Albacete líder en el sector cuchillero. Finalmente, el Premio al estamento de la Administración pública fue para la Diputación provincial de Ciudad Real.

Junto al presidente en funciones, han asistido a este acto la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; el director general de la ONCE, Ángel Sánchez; la presidenta de CERMI Castilla-La Mancha, Cristina Gómez; y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez; entre otros, así como representantes políticos y del mundo de la discapacidad y el Tercer Sector.