Page afirma que C-LM va a ganar la "batalla global" por el Tajo: "Lo tengo más claro que en las últimas décadas"

TOLEDO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que la Comunidad Autónoma va a ganar la "batalla global" por el Tajo. "Hoy lo tengo más claro que a lo mejor en las últimas décadas", ha sostenido.

Durante su intervención en el acto institucional de inauguración del entorno urbano del Salón Rico y el Corral de Don Diego, García-Page ha hecho alusión a los 52 años que se han cumplido desde la prohibición de bañarse en el Tajo.

"Los que tuvimos desde niños la posibilidad de bañarnos, incluso cuando ya estaban los carteles puestos de prohibido, lo recordamos con añoranza, con melancolía", ha manifestado, para aludir de nuevo a esa "batalla" por el río que, ha añadido, "necesita de un esfuerzo sostenido, constante y peleón".

Momento en el que ha lamentado que, al margen de acuerdos o de peleas políticas, ese esfuerzo se ha tenido que "arrancar" de la mano de sentencias del Tribunal Supremo. "Es bastante triste tener que llegar hasta ahí".

"Los tribunales pueden darte o no la razón, aunque tú creas que la tienes. A nosotros no la han dado, y ya es mucho. Porque llegamos a pensar que no la teníamos. La tenemos nosotros, y a poco que se escuche el clima, es evidente que esa razón nos va a seguir acompañando", ha sostenido.