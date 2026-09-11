Page avanza más deducciones fiscales "para ayudar a las familias" de Castilla-La Mancha en el comienzo del curso escolar

Inauguración de la residencia de mayores 'Virgen de la Loma' de Campillo de Altobuey. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM

CUENCA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado la ampliación de las deducciones fiscales para "ayudar a las familias en el comienzo del curso escolar".

Serían medidas que permitan "ampliar un 25% la base de los que pueden recibir esa ayuda" en la actualidad y, por el otro, crear una nueva deducción "para familias que tienen a su cargo alumnos con una discapacidad superior al 65%".

Así lo ha adelantado el presidente regional en Campillo de Altobuey (Cuenca), en la inauguración de la residencia de mayores 'Virgen de la Loma', un nuevo recurso asistencial dotado con 80 nuevas plazas residenciales.

En su intervención, el presidente regional ha subrayado que en la Comunidad Autónoma, el Gobierno regional hace "que nadie se quede atrás por falta de dinero en el bolsillo de sus padres" y que, aunque ya "somos de las pocas autonomías que damos deducciones fiscales para ayudar a las familias al comienzo del curso, no nos vamos a conformar".

"Porque ayudar con las deducciones y con los impuestos a aquellos que, realmente, tienen más dificultades, es lo que hace que funcionen las cosas", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que "Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que ha subido en la evaluación educativa", siendo una excepción en el ámbito nacional y "la única que ha subido" hasta situarse "por encima de la media de España, de Europa y de la OCDE", lo cual "me llena de un orgullo extraordinario", ha rematado, en relación con el último Informe PISA publicado esta misma semana, tal y como ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

DEPURADORA

Todavía en el ámbito educativo, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha avanzado que se construirá un tercer colegio en la localidad conquense de Tarancón, un nuevo centro educativo que "vamos a planificar ya para la próxima etapa".

En paralelo, el presidente regional ha anunciado la próxima adjudicación del proyecto de una nueva depuradora en Tarancón, gracias a una inversión de "10 millones de euros" que cristalizará en las próximas semanas y que estará diseñada para dar servicio a una población aproximada de 25.000 personas.

CENTRO DISCAPACIDAD

Asimismo, el presidente autonómico se ha referido a la apertura inminente del nuevo centro de discapacidad de Motilla del Palancar, que podrá iniciar su actividad "antes de que acabe este mes, probablemente, o a principios del mes que viene", ha reseñado, en alusión a un centro que ha tildado de "extraordinario" y que tendrá una capacidad de 40 plazas.

En esta visita inaugural, Emiliano García-Page ha estado acompañado por el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el alcalde de Campillo de Altobuey, Francisco López; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; y el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, entre otras autoridades.

APERTURA RESIDENCIA

Además, ha visitado la nueva Residencia de Mayores 'Virgen de la Loma' que incorpora 80 plazas de atención residencial tras una inversión de 6,7 millones de euros.

Con 80 plazas residenciales y una inversión de 6,7 millones de euros, se incorporan 40 plazas a la Red Pública regional mediante concierto social.

Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, Componente 22: Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión.

Esta apuesta cobra especial relevancia en Campillo de Altobuey, un municipio de 1.312 habitantes en el que uno de cada tres vecinos tiene más de 60 años, y también en el conjunto de La Manchuela conquense, un territorio formado por 33 municipios, con cerca de 40.000 habitantes distribuidos en más de 2.600 kilómetros cuadrados.

García Torijano ha puesto también en valor el impacto que una inversión de estas características tiene en el territorio, ya que los 6,7 millones de euros destinados a la nueva residencia se traducen en atención, profesionales, actividad y en un recurso estable para la comarca, contribuyendo así a generar oportunidades y a fijar servicios en el medio rural.

La Residencia de Mayores 'Virgen de la Loma' se suma así a una red residencial que cuenta con 348 centros y 27.630 plazas en Castilla-La Mancha, de las que 11.951 están integradas en la Red Pública regional.

En la provincia de Cuenca hay 44 residencias y 3.404 plazas, de las que 1.787 forman parte de la Red Pública.

PAPEL DE LA DIPUTACIÓN

De su lado, el presidente de la Diputación de Cuenca ha destacado los más de 12 millones de euros que la institución provincial moviliza en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha a través de distintos programas y actuaciones en materia sociosanitaria, una cooperación entre administraciones que permite mejorar los servicios que reciben los vecinos y vecinas de los municipios conquenses.

Así, ha asegurado que actuaciones como la inaugurada en Campillo de Altobuey representan la verdadera finalidad de las instituciones y de la política, que debe servir "para ayudar a la gente, para resolver los problemas de la gente, para mejorar la vida de las personas de nuestros municipios", ha informado la Diputación en nota de prensa.

El alcalde campillano, por su parte, ha querido centrarse en la parte más humana de este recurso que ha permitido a muchos usuarios que estaban en otros centros limítrofes venirse a esta residencia y esto hace que sus familiares los visiten más a menudo.