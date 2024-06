Page celebra que en el Parlamento Europeo habrá una mayoría que no cuestiona el cambio climático

CUENCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado que en el próximo Parlamento Europeo "a pesar de las amenazas, se podrá formar una mayoría sólida para formar una mayoría sólida para los cinco próximos años que no cuestiona el cambio climático".

El presidente regional ha hecho esta afirmación durante su discurso en la entrega en Cuenca de los Premios Regionales de Medio Ambiente, de los que ha dicho que "no son puro protocolo, sino que merecen la pena".

"Me gustaría poder decir que el cambio climático no es objeto de conflicto y me pregunto cómo es posible que haya un populismo frentista y venenoso que se niega a reconocer los problemas que son elementales, entre ellos representantes públicos que se presentaron a las elecciones riéndose del cambio climático", ha señalado un García-Page que ha desafiado a los críticos de la Agencia 2030 advirtiéndoles que "2030 es una meta volante, tenemos que ir más allá".

El presidente regional ha reconocido, no obstante, que en Bruselas "a veces se ha hecho a costa de crear fronteras", pero cree que ahora "habrá un consenso básico en lo esencial" en el Parlamento Europeo para conseguir que sea un "proyecto compartido".

Durante su discurso, ha alabado a empresas que "han visto industria en la sostenibilidad" como la jareña Agróptimun, cuyas instalaciones ha visitado este lunes, o Toroverde con su parque de aventura en la naturaleza. En su opinión, "la labor de las administraciones es ayudar a estas iniciativas" y no "ejercer de policías".

En su intervención, ha dejado caer, sin decir nombres, que existen organizaciones que van por los despachos de la región amenazando con denuncias medioambientales y ofreciéndose a no hacerlo a cambio de dinero. "Es algo que estamos investigando para poder atestiguar una denuncia", ha advertido.

Para terminar, el presidente autonómico ha aplaudido que el Tribunal Supremo "ha dado el visto bueno al Plan Hidrológico que hemos avalado" y ha comentado la "buena sintonía" que existe con el actual Ministerio de Medio Ambiente, confiando en que "haya todavía más" cuando se aprueban las nuevas reglas de explotación del Tajo.

TURISMO SOSTENIBLE EN LOS ESPACIOS PROTEGIDOS

En el acto también ha intervenido la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que ha recordado el lema de este año del Día del Medio Ambiente, dedicado a la lucha contra la desertificación, "un problema que, aunque parezca mentira, también es un riesgo para Castilla-La Mancha".

Sobre los premiados, ha aplaudido la labor que hacen estas empresas y asociaciones en el ámbito de la sostenibilidad y ha mencionado potenciales económicos que tiene la región, como la madera, los espacios protegidos "que nos permiten hacer un turismo sostenible" y la caza.

Por otro lado, ha pedido "aunar el esfuerzo que se hace en diversidad con el que hacen las organizaciones profesionales agrarias", presentes en al acto, algo que no ha ocurrido con las asociaciones conservacionistas, a las que ha tendido públicamente la mano.

En materia agua, Gómez ha mencionado el trabajo en mejora de infraestructuras de abastecimiento como la Llanura Manchega, y ha recordado que 72 depuradoras se pondrán en marcha el año que viene.

La economía circular, la implantación de la citada Agenda 2030 y la educación ambiental también han sido mencionadas como retos para la consejera. En este último apartado, ha destacado la labor que desarrollan la Universidad regional (UCLM) y los agentes medioambientales, que con unas sillas especiales cargan a los ciudadanos con alguna discapacidad para que puedan conocer espacios naturales que hasta ahora eran inaccesibles para ellos.

Por su parte, como anfitrión de esta cita, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha recordado que este municipio es "territorio forestal" y ha felicitado a los premiados, entre los que hay alguno que formó parte en el proyecto de emprendimiento UFIL .

"Preservar el medio ambiente es un reto que tenemos todos", ha subrayado el primer edil conquense.

PREMIADOS

Los premiados en las distintas categorías de este premio son los ayuntamientos de Alcolea de Tajo y Aldeanueva de Barbarroya, la Escuela de Emprendimiento Sostenible de Iniesta, la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Alcudia, de Almodóvar del Campo, la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel, la empresa Lignum Tech S.L. de Cuenca, la Asociación de Ciclismo Urbano de Albacete (Curba), la empresa Grändma Modelitos Fetén de Albacete, la Asociación de Atención a personas con Capacidades y Desarrollo Diferente (Asodema) de Madridejos, Turicleta Turismo Activo S.L de Villafranca de los Caballeros, Viñedos del Río Tajo SL de Guadamur, el proyecto de restauración ambiental de las minas de Peñalén (Guadalajara) y Lousan en Portugal, la Real Fundación de Toledo, en colaboración con Cerveza La Sagra, por su proyecto 'Mas Tajo', la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía y la empresa Aquona.

Además, ha habido un reconocimiento especial a la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha por su 25º aniversario y dos menciones especiales, a Ambientea Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha de Albacete y a Envirobat España SL de Azuqueca de Henares.

En nombre de todos los premiados ha tomado la palabra el rector de la UCLM, Julián Garde, que ha dado la gracias al Gobierno regional por la concesión de estos premios y ha destacado que más de 1.000 personas se han formado en los estudios de ambientales de la universidad regional, que además ha captado proyectos de investigación por importe de ocho millones de euros.