Page ante su reunión con Sánchez: "Diré en el despacho del presidente lo mismo que me escucha la gente por la calle"

GUADALAJARA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dejado claro que el viernes, 4 de octubre, dirá en el despacho del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lo mismo" que le escucha la gente por la calle. "Tengo esa, si quieren, mala costumbre o inhabitual costumbre de decir lo mismo en privado que en público".

Dicho esto, el presidente castellanomanchego ha adelantado algunos de los temas que llevará a ese encuentro en La Moncloa. Uno de ellos será el de la financiación. "Quiero escuchar", ha dicho García-Page, quien ha recordado que sus propuestas en esta cuestión son conocidas.

Todo lo que tenga que ver con las infraestructuras estratégicas de la región es otro asunto que Emiliano García-Page quiere que se aborde en la reunión con Sánchez. No obstante, admite que todo lo que tiene que ver con esta cuestión dependerá "seguramente" mucho de los Presupuestos Generales del Estado y del techo de gasto.

Por último, García-Page pondrá encima de la mesa el tema del agua y el río Tajo. "Hoy, precisamente, estamos en buenos niveles en la cabecera por las últimas lluvias y también por las decisiones que se han tomado", ha apuntado.

No obstante, lo que le interesa "mucho" es que se acelere, "porque ya va con seis meses de retraso", la fijación de los niveles mínimos del caudal ecológico del Tajo. "No puede ser el único río de Europa que no cuente con ello".

"Ya tiene varias sentencias del Supremo, un acuerdo firmado y un plan hidrológico que lo especifica con claridad, de manera que esto urge de manera evidente", recuerda el presidente.

También Page pedirá a Pedro Sánchez que se apueste claramente por la política de desalación. "Hay días y hay momentos en que sólo se aprovecha el 12% de la capacidad de desalación de España", algo que, a su juicio, "no es sostenible".