Pastor condena cualquier acto de violencia hacia miembros de la comunidad educativa tras la agresión en Bargas

CUENCA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha condenado "cualquier acto de violencia" que se produzca hacia cualquier miembro de la comunidad educativa, tras la agresión sufrida por un docente del IES 'Julio Verne' de la localidad toledana de Bargas.

A preguntas de los medios antes de la inauguración de la exposición 'Conectados al futuro. La transición energética', el consejero ha confirmado que los hechos se produjeron en una jornada de puertas abiertas en las que se mezclaba alumnado del propio centro educativo y futuro alumnado que pudiese tener el instituto del CEIP 'Santísimo Cristo de la Sala'.

"Creo que eran hermanos entre ellos y ya estamos trabajando con el centro educativo", ha apuntado el consejero, que ha añadido que la Inspección Educativa se ha trasladado al lugar para establecer, dentro del marco de las normas de organización y convivencia del propio instituto, medidas con el alumnado, coordinándose con el colegio ante "esa conducta disruptiva".

Ha agradecido el trabajo que están haciendo los equipos docentes cuando se encuentran con situaciones como esta y ha querido prestar también "todas las herramientas" de apoyo, a través de la unidad de atención al profesorado, de los servicios de inspección con el fin de recoger toda la información.

Todo ello, ha añadido, para establecer las medidas correspondientes restaurativas de la convivencia, "que es al fin y al cabo lo que todos deseamos dentro de la comunidad educativa".