Pastor señala que todavía no hay fecha para la salida de la Colección Polo de Cuenca, pero cree que "pasarán meses"

CUENCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Cultura, Amador Pastor, ha señalado que todavía no hay fecha exacta para la salida de Cuenca de la Colección Roberto Polo, aunque supone que "pasarán posiblemente meses".

A preguntas de los medios de comunicación durante la inauguración de la II Feria de Transferencia del Conocimiento, Pastor ha indicado que "vamos a seguir durante estos meses trabajando en todos los detalles de la nueva apertura del Museo de Bellas Artes de Castilla-La Mancha aquí en la ciudad de Cuenca".

Este museo se ubicará en la iglesia de Santa Cruz, lugar donde todavía permanece, hasta que se formalice su salida, la colección de Roberto Polo, cuya futura ubicación, fuerte de Castilla-La Mancha, todavía se desconoce.