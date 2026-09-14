Patxi López pide a Feijóo mostrar educación desde ya y no esperar a ganar las generales porque eso no será "ni en el 31"

ALBACETE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha aprovechado su presencia este lunes en Albacete capital, visita que coincide con la asistencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Recinto Ferial de la ciudad, para cargar contra el jefe de los 'populares' por no mostrar educación y dedicarse a "insultar y descalificar" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Citando al portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, que según Patxi López ha dicho que "cuando gobierne Feijóo se acabó el insulto y se acabó la bronca", el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso ha bromeado diciendo: "Oiga, no podían empezar hoy". "No podían manifestar un poco de educación ya desde ahora y que no haya que esperar a que ganen las elecciones porque eso va a ser muy tarde. No sé si será en el 31, tampoco, creo que más tarde".

Según ha querido poner de manifiesto, "la educación no está reñida con la contundencia con el gobierno, pero creo que Feijóo no sabe hacer otra cosa porque ha demostrado que no tiene propuestas, que no tiene posiciones políticas y que no tiene ideas entonces" y por eso "insulta y descalifica".

La Agrupación Municipal del PSOE de Albacete celebra este lunes la entrega de la decimotercera edición de los 'Premios Pablo Iglesias' y entre los premiados se encuentra Patxi López, quien ha afirmado en declaraciones a los medios que "en el fondo" le dan un premio "por ser socialista". "Y ser socialista", ha dicho, "es defender unos valores y unos principios. Y es defender la libertad, la igualdad y la justicia social".

Y, por lo tanto, ha argumentado, es "defender también a los gobiernos que las llevan a la práctica". "Defender aquí al gobierno de Emiliano y, en mi caso, al gobierno de Pedro Sánchez".

"Subir los salarios, subir las pensiones, las becas, el récord de empleo que hay en este país, las políticas sociales, el atender a los más vulnerables, eso es socialdemocracia pura y dura, que es que el que más tiene más aporta y el que más necesita más recibe. Eso es ser socialista", ha defendido.

Por eso, ha rememorado, él se ha dedicado toda la vida a defender esos valores, al contrario --ha censurado-- que Alberto Núñez Feijóo que, según ha destacado, "hace justo lo contrario" porque "ha votado en contra de todo esto". "Que subíamos las pensiones, él votaba en contra. Que subíamos el salario mínimo, él en contra. Que se subían las pensiones, las becas, las políticas para ayudar a la gente vulnerable, él en contra", ha lamentado.

LEY DE NIETOS

Ha hilado sus palabras contra Núñez Feijóo con sus críticas a la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la Ley de Nietos, que preveía dar la nacionalidad a los descendientes de los exiliados de los españoles.

"Es trumpismo puro y duro", ha incidido López, quien ha afirmado que con esa ley y con esos votos del exterior se hicieron las anteriores elecciones "y el voto del exterior lo ganó el PP". "¿Qué quiere decir?, ¿que ese resultado estaba también perturbado por esta ley?", se ha preguntado.

A su juicio, "es increíble ver al señor Feijóo hace cuatro años ir a Argentina a decir que no solo los nietos de los exiliados por motivos políticos, sino también por los económicos, tenían que tener la nacionalidad" y ahora ver cómo se suma a los planteamientos de Vox "para decir que la Ley de Nietos es una aberración y que pretende perjudicar o pervertir los resultados electorales".

De este modo, ha asegurado que esta suspensión de la Ley de Nietos "es una aberración del Estado de Derecho". "Claro, luego dicen que nos metemos con los jueces. Bueno, pues nos metemos y criticamos sentencias como estas que son absolutamente incomprensibles. Y esperemos que la última instancia dé la razón a la ley de memoria y que cuando uno tiene la nacionalidad tiene el derecho a algo que es lo más sagrado", ha concluido.

"EL PSOE SE SOSTIENE EN EL MUNDO MUNICIPAL"

Previamente, ante un centenar de representantes políticos e institucionales del PSOE en la provincia de Albacete durante la tradicional comida que el partido celebra cada año durante la Feria de Albacete, Patxi López ha centrado su intervención en el papel fundamental de los ayuntamientos para el proyecto socialista.

"El Partido Socialista se sostiene en el mundo municipal; donde los socialistas tenemos el escaparate de verdad. Sois vosotras y vosotros los que estáis todo el día en la calle dando la cara para defender las ideas socialistas", ha afirmado.

"Para defender lo que hace Pedro, lo que hace Emiliano, lo que hago yo; sin vosotros, ni Pedro ni yo existiríamos. Ahí está la política de la cercanía de verdad, de la empatía de verdad, del cara a cara las 24 horas al día", ha subrayado, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

El dirigente socialista ha llamado a los cargos locales a convertirse en "referentes morales y éticos" frente al auge de la extrema derecha pues "cada socialista en su ayuntamiento tiene que ser un faro. Tiene que ser un referente moral y ético. Tiene que ser un defensor de los valores que nos vieron a nacer como socialistas".