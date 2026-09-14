Películas de Javi Giner, Hugo Ruiz, Manuel Menchón, Aina Clotet y Javier Ruiz estarán en la 28 edición de Abycine

Adelanto de Abycine en la Feria. - ABYCINE

ALBACETE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Independiente de Albacete (Abycine) ha compartido este lunes un primer avance de los contenidos que formarán parte de su 28ª edición, que se celebrará del 20 al 29 de octubre.

Entre las películas anunciadas se encuentra 'Esta soledad', de Javi Giner, que llegará a la sección Abycine Indie tras su paso por el Festival de San Sebastián. También formará parte de Abycine Indie 'Dante', de Hugo Ruiz, director que regresa al festival después de haber presentado en Albacete 'Una noche con Adela'. Su nuevo largometraje se proyectará en Abycine tras su paso por el Festival de Sitges y Tribeca, en Nueva York, donde se estrenó.

Otro de los títulos avanzados durante el acto ha sido 'La voz quebrada', de Manuel Menchón, una película especialmente vinculada a Albacete por abordar la figura del escritor albaceteño Juan Ramírez de Lucas, conocido también por su relación sentimental con Federico García Lorca. Su proyección coincidirá, además, con la conmemoración del 90 aniversario de la muerte de Lorca, reforzando el carácter especial de esta propuesta dentro de la programación.

Abycine ha confirmado igualmente la presencia de 'Viva', de Aina Clotet, que llegará a Albacete tras su paso por la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. La película se proyectará dentro de la sección Talentos Lanza y representa también uno de los ejemplos del recorrido y acompañamiento que Abycine realiza a los proyectos audiovisuales desde sus primeras fases, ya que Viva fue uno de los proyectos seleccionados en CMM Desarrollo de Abycine Lanza en 2020.

El acto se ha celebrado en la carpa de Castilla-La Mancha Media (CMMedia) y, presentado por el periodista Roberto Lancha, ha contado con la intervención del director del festival, José Manuel Zamora, quien ha desvelado algunos de los primeros títulos, protagonistas y citas destacadas de la próxima edición. La presentación ha incluido además la actuación musical de la banda albaceteña Paquita Calavera, ha informado Abycine en nota de prensa.

"CINCO MINUTOS MÁS" ABRIRÁ LA 28ª EDICIÓN DE ABYCINE

Uno de los principales anuncios realizados durante el acto ha sido la elección de 'Cinco minutos más', de Javier Ruiz Caldera, como película inaugural de la 28ª edición de Abycine. La cinta, escrita y protagonizada por Berto Romero, llegará al festival y será la encargada de abrir oficialmente la programación de Abycine.

La gala de inauguración se celebrará el 22 de octubre y contará este año con un marcado acento albaceteño, ya que el humorista, actor y creador Joaquín Reyes será el encargado de presentarla. Durante la gala, Abycine reconocerá además a Victoria Luengo con su Premio Trayectoria Joven, con el que el festival distingue a intérpretes que, pese a su juventud, han desarrollado ya una trayectoria especialmente destacada dentro del audiovisual.

También contará con la actuación musical del grupo albaceteño 'Colorado', que versionará diferentes temas del universo cinematográfico español de los años 60.