La peña atlética 'El Quijote' de Esquivias reparte 1,2 millones en papeletas del 60.622, un quinto premio

TOLEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La peña atlética 'El Quijote' de la localidad toledana de Esquivias ha repartido 1,2 millones de euros en papeletas del 60.222, agraciado con un quinto premio del sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se ha celebrado este domingo.

Así lo ha indicado en delcaraciones a los medios el presidente de esta peña, Juan Francisco Vázquez, quien ha señalado que han vendido unos 4.000 euros en papeletas porque la "peña es pequeñita". "No es gran cosa y nos financiamos a base de papeletas, como todos".

Ha esperado que le haya tocado a mucha gente y ha añadido que sabe, incluso, que hay papeletas que han llegado a Málaga porque les llaman para comprarlas. Las papeletas son participaciones de cinco euros y han vendido unos 4.000 euros en total.

Algo que, después de que el Atlético de Madrid ganara ayer al Barça y alcanzara el liderato de La Liga, le ha alegrado "mucho". "Pero también hay que reconocer que por oportunidades el Barça nos podía haber metido unos cuantos, lo que pasa que la suerte que otra vez no ha tenido mi equipo, la ha tenido y hemos ganado".

Finalmente, el presidente de la peña atlética 'El Quijote', que cuenta con 46 años de historia, ha contado que se encontraba en Illescas trabajando cuando le han comunicado que habían obtenido un quinto premio. "No sé qué decir, es que nos ha tocado. Hemos tenido mucha suerte".

200 DÉCIMOS VENDIDOS

De su lado, el responsable de la Administración de Lotería de Esquivias, Miguel Azaña, ha explicado que ha vendido 200 décimos, 20 series, del 60.622, en la localidad, más 150 décimos que envió a una peluquería de Málaga. En total, han sido unos 2,7 millones de euros.

Esta es la primera vez que reparte un premio de la Lotería de Navidad. "Lo más grande que he repartido ha sido este", ha apuntado, para agregar que se ha enterado sentado en el sofá. "Cuando lo he escuchado digo: ¡Lo he dado, lo he dado!".

Con todo, ha explicado que ha sido un premio "muy repartido" porque lo ha jugado la peña del Atlético, que lleva jugando tres años el mismo número, más la peluquería de Málaga, más el hecho de que lo haya compartido también con una compañera de Madrid, "que todos los años nos lo intercambiamos".