Piden 6 años para el acusado de agresión sexual continuada a una menor, sobrina de su pareja sentimental

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TOLEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el martes, 15 de septiembre, a J.L.N.R., acusado de un delito continuado de agresión sexual a una joven menor de 16 años, sobrina de su pareja sentimental, hechos por los que la Fiscalía solicita 6 años de prisión.

Tal y como se recoge Europa Press del escrito de acusación, los hechos se sitúan en fecha indeterminada del mes de julio de 2017, cuando el acusado compartía con su pareja sentimental el domicilio de ésta.

Durante el transcurso de unos días de vacaciones que la víctima --tenía 14 años-- sobrina de la pareja sentimental, estaba pasando en dicho domicilio, aprovechando que la primera se había ausentado de la vivienda, con ánimo de satisfacer sus deseos lúbricos, el acusado se situó frente a la menor y le tocó uno de los pechos por encima de la ropa.

Pocos días después, el acusado, aprovechando nuevamente una ausencia de su pareja de la vivienda, se sentó al lado de la menor mientras ésta se encontraba sentada en el sofá viendo la televisión, y, con ánimo de satisfacer sus deseos lúbricos, le tocó los pechos por encima de la ropa, y la zona vaginal también por encima de la ropa.

El Fiscal considera que procede imponer la prohibición de que el acusado se aproxime a la víctima a su domicilio, lugar de estudios o cualquier otro frecuentado por ella, a una distancia inferior a 500 metros, así como que prohibición de comunicación con la misma por cualquier medio, durante el plazo de 7 años.

Asimismo, procede imponer al acusado la medida de libertad vigilada por tiempo de 7 años y la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por tiempo de 11 años.

Se interesa que, a fin de asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida, en sentencia se acuerde el cumplimiento efectivo en España de 3 años de prisión, y se sustituya el resto de la pena de prisión por la expulsión de territorio nacional y prohibición de entrada en España durante 6 años, atendidas la duración de la pena solicitada y las circunstancias concurrentes.

El acusado indemnizará a la víctima en la cantidad de 4.000 euros por los perjuicios morales sufridos, más los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de firmeza de la sentencia.

La Fiscal interesa que el juicio se celebre a puerta cerrada con la finalidad de proteger a la víctima, que se adopten los medios para evitar el contacto directo entre víctima y acusado, así como la confrontación visual de ambos.