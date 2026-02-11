El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones se eleva a fase de Emergencia en C-LM. - JCCM

TOLEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam) ha activado en fase de Emergencia Situación Operativa 2 en toda la región, como consecuencia de las previsiones desfavorables y para la solicitud de medios extraordinarios no adscritos al Plan.

Según informa el Ejecutivo regional, el propio presidente regional, Emiliano García-Page, asistirá a las 20.00 horas de este miércoles a la constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en la sede del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112.

Y es que la dirección del Pricam permanece vigilante ante la subida de caudales en ríos y arroyos, especialmente en las provincias de Toledo y Ciudad Real, gestionando los requerimientos que se realizan para la atención a los incidentes registrados.

En El Robledo (Ciudad Real), donde se registra una fuerte crecida del río Bullaque, con varias calles ya anegadas y sótanos inundados, se han movilizado por Infocam una autobomba, dos retenes, una Bifor, con 25 efectivos, para colaborar con el ayuntamiento en labores de contención y prevención.

Otros incidentes destacados, y que han sido gestionados en las últimas horas, ha sido el desprendimiento de varias rocas en Pastrana (Guadalajara), una zona cercana al cementerio; así como el derrumbe de una vivienda en Munera (Albacete), no habiéndose producido daños personales.

Además, en estos momentos siguen cortadas un total de 15 carreteras provinciales, 14 de ellas en la provincia de Ciudad Real, y la otra en la provincia de Albacete.

Desde el Ejecutivo recuerdan que en la tarde-noche de este martes, día 10, se emitieron cuatro nuevos Es-Alert de la Red de Alerta Nacional (RAN) a las localidades de El Robledo, Porzuna, Piedrabuena, Luciana, Puebla de Don Rodrigo y Arroba de los Montes, en la provincia de Ciudad Real, ante las intensas precipitaciones registradas por la mañana en la zona del Bullaque, lo que propició la subida de los niveles en algunos de los elementos de control de la Confederación Hidrográfica de Guadiana, en el propio río Bullaque y en el Guadiana, a las 14.48 horas.

Minutos más tarde, a las 15.44 horas, se envió un segundo mensaje Es-Alert a las localidades aguas abajo de la presa de Azután, afectando a Alcolea de Tajo, Azután, El Bercial y El Puente del Arzobispo; esta vez por un desembalse extraordinario de la mencionada presa.

A las 22.15 horas se emitió un aviso para el municipio de Guadalmez, y las 23.04 horas otro nuevo aviso para el municipio de El Robledo. En total ya son ocho los mensajes de Es-Alert que han sido enviados a la población.

SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN Y COORDINACIÓN DE RECURSOS

Desde la activación del Pricam, el pasado día 5 de febrero, se han contabilizado, hasta las 10.00 horas de hoy día 11, un total de 282 incidencias, la mayor parte de ellas en la provincia de Toledo, y relacionadas con el aumento de caudales en ríos y arroyos, inundaciones por las copiosas lluvias y elevación de niveles freáticos, así como por desprendimientos de rocas y fachadas, provocadas por las intensas precipitaciones.

La activación del Pricam en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, implica que el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 coordina y colabora con los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos para que estos puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante la situación de emergencia.

La evolución de los hechos, así como las incidencias que se produzcan y vayan llegando al Servicio de Emergencias 112, serán valoradas por la Dirección del Plan con el fin de ir adaptando el nivel de respuesta en cada momento.

AVISO DE AEMET

Esta mañana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos en Castilla-La Mancha para mañana jueves, activando avisos de nivel amarillo por viento en las Parameras de Molina en la provincia de Guadalajara; en las comarcas de La Mancha y la Serranía, en Cuenca; en La Mancha de Albacete y Alcaraz y Segura, ambas en la provincia de Albacete, con vientos entre los 70 y los 80km/h.