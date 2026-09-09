El Pleno de Ciudad Real inicia los trámites para dar a la Virgen del Prado el título de alcaldesa perpetua

Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha dado este miércoles el primer paso para que la Virgen del Prado pueda ser nombrada alcaldesa honoraria y perpetua de la ciudad, después de aprobar una moción de Vox que plantea modificar el reglamento para la concesión de honores y distinciones e incorporar esta figura.

La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de PP, Vox y Ciudadanos, la abstención del concejal no adscrito y el rechazo del PSOE, y obliga ahora al Consistorio a iniciar el correspondiente expediente de modificación del reglamento, donde deberán fijarse la naturaleza, requisitos, procedimiento y efectos de esta distinción, además de su carácter excepcional y exclusivamente honorífico.

El portavoz de Vox, Iván Mora, ha defendido que la Virgen del Prado constituye "una de las principales referencias históricas, culturales, religiosas y sentimentales de Ciudad Real" y ha subrayado que su devoción ha acompañado durante siglos a generaciones de ciudadrealeños.

Vox ha argumentado igualmente que la Patrona forma parte del patrimonio inmaterial, la cultura popular y las principales tradiciones de la capital, con una presencia especialmente destacada en las Ferias y Fiestas y una vinculación histórica con las Órdenes Militares y el antiguo Priorato.

El reconocimiento a la Virgen del Prado ha sido uno de los asuntos centrales de una sesión en la que la situación de Ceuta ha generado uno de los debates políticos más intensos, con cuatro mociones diferentes presentadas por PP, PSOE, Vox y Ciudadanos.

Finalmente han prosperado las propuestas de PP y Vox, mientras que han sido rechazadas las del PSOE y Ciudadanos.

El PP ha reclamado defender "con claridad" la soberanía española y reforzar la seguridad de las fronteras, mientras que Vox ha conseguido que el Ayuntamiento inste al Gobierno central a exigir a Marruecos que acepte los retornos, devoluciones y expulsiones acordados sobre ciudadanos marroquíes.

La iniciativa de Vox también reclama promover la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos.

El PSOE, por su parte, había planteado abordar la situación desde el respeto a los derechos humanos y la legislación, reclamando financiación estatal suficiente, cooperación entre administraciones y garantías jurídicas.

Ciudadanos había propuesto expresar el apoyo de Ciudad Real a Ceuta, reafirmar su pertenencia a España y reclamar más medios humanos, materiales y tecnológicos.

UN 42% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO

El Pleno también ha conocido la evolución de las cuentas municipales, con una ejecución presupuestaria situada en el 42% a 30 de junio.

Según ha explicado el concejal de Hacienda, Guillermo Arroyo, a mitad de ejercicio el Ayuntamiento y sus organismos autónomos habían ejecutado alrededor de 56 millones de euros.

A esa fecha se habían reconocido algo más de 30 millones en ingresos, mientras que el Consistorio disponía de más de cinco millones de euros en fondos líquidos y un remanente para gastos generales superior a siete millones. La previsión municipal apunta a cerrar el año con 8,5 millones de euros de liquidez.

La deuda viva comunicada en el segundo trimestre superaba ligeramente los nueve millones de euros. Arroyo ha defendido que responde fundamentalmente a una estrategia temporal para financiar inversiones y ha destacado el cumplimiento de la regla de gasto.

Desde el PSOE, su portavoz, Sara Martínez, ha anunciado que solicitarán información "contrato a contrato y factura a factura" sobre determinadas partidas, al advertir de que algunas ya estaban completamente ejecutadas en agosto y querer conocer cómo se afrontarán los servicios durante el resto del ejercicio.

El informe de morosidad refleja además un periodo medio de pago a proveedores de 16 días en junio, por debajo del máximo legal de 30 días.

CARRETERA DE CARRIÓN

Vox ha llevado también al Pleno el estado de la entrada a Ciudad Real por la carretera de Carrión, después de que el equipo de Gobierno haya anunciado un asfaltado integral por unos 270.000 euros con la previsión de terminarlo antes de final de año.

La concejala Milagros Calahorra ha celebrado que finalmente vaya a rehabilitarse, aunque ha reclamado que la intervención permita acondicionar realmente una de las principales entradas a la capital y que los trabajos se ejecuten en los plazos previstos.