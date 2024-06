El pleno de la Diputación de Guadalajara aprueba el Plan de Obras Singulares para 2024, dotado con 2 millones de euros

GUADALAJARA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado el Plan de Obras Singulares para el año 2024, dotado con un crédito presupuestario de 2 millones de euros. Este nuevo plan de la Diputación solo con el voto favorable del equipo de Gobierno y sin el apoyo de los grupos políticos de PP y Vox, que se han abstenido.

Las obras a las que se otorga la denominación de "singulares" son aquellas que escapan a los canales habituales de subvención o de planes provinciales de inversión de la Diputación y que, por su cuantía, no puedan ser asumidas por el ayuntamiento de la localidad, ya que excedería sustancialmente su presupuesto anual; que, de no llevarse a cabo la intervención, puedan producir daños sobre personas o cosas; que exista un deterioro importante que requiera actuación a corto o medio plazo; y que no sean susceptibles de incluirse en ningún otro plan provincial o línea de subvenciones de la Diputación.

De acuerdo con los criterios establecidos para seleccionar las inversiones a incluir en el Plan de Obras Singulares, una comisión ha seleccionado un total de cinco obras para la anualidad de 2024 en los municipios de Cobeta, Driebes, Durón, Brihuega y Jadraque.

El vicepresidente segundo y diputado de Centros Comarcales e Infraestructuras, David Pardo, ha dejado claro que es necesario aprobar este plan, porque "si no lo aprobamos no sacamos adelante los proyectos" y en la comisión creada para determinar las obras a incluir en el Plan de Obra Singulares quedó bien claro que esta relación de cinco municipios eran los que estaban".

Pardo también ha indicado ante el pleno que, una vez seleccionadas estas obras inicialmente, se deberán elaborar los proyectos correspondientes a cada una y, tras determinarse el importe de su ejecución, en caso de ser insuficiente el crédito disponible se determinará cuáles son las obras más necesarias.

Si, por el contrario, una vez conocidos los importes de cada actuación quedase saldo disponible, se podrán incorporar al Plan de Obras Singulares para 2024 otras solicitudes que hayan quedado pendientes.

El vicepresidente segundo de la Diputación ha concluido destacando que en el pleno de hoy "queda claro que el PP no quiere que llegue dinero a los pueblos de la provincia, con su voto en contra a las obras del FIM para pueblos de entre 1.000 y 20.000 habitantes y con la abstención en este punto de las obras singulares".

CRÍTICAS DEL PP

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Román García, ha preguntado hoy en el Pleno al Gobierno provincial "de qué ha servido la Comisión Específica que crearon para consensuar las actuaciones del Plan de Obras Singulares" y que ha acabado beneficiando "únicamente a cinco municipios conforme a la propuesta que directamente ha presentado el equipo de Gobierno al Pleno".

"Han vuelto a tomar el pelo a todo el mundo con esta nueva propuesta de uno de sus planes estrella del mandato", ha dicho, para agregar que "este Plan de Obras Singulares se ha convertido en su plan, es un engaño y una medida que es digna de complemento de la repetición una y otra vez del Plan de Cabeceras por el que reparten 3 millones a 10 municipios seleccionados una y otra vez", ha subrayado García.

Además, ha recalcado que "no tienen valoración de lo que costará la obra de Brihuega, pero reservan cerca de un millón de euros para ella, y no sabemos si han hablado con Patrimonio; y reconocen que no han observado la posibilidad que podría haber ofrecido el 2% Cultural para proyectos como este y el de Jadraque". "Por lo menos les pedimos que no engañen a los pueblos", ha manifestado Román García, "a los cuales han generado unas expectativas".

FONDO DE INVERSIONES

De otro lado, el pleno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria del Fondo de Inversiones (FIM) 2024 dirigida a municipios de la provincia de entre 1.000 y 20.000 habitantes y que no tengan la consideración de cabeceras de comarca.

Esta resolución definitiva amplía en uno los municipios beneficiarios de esta convocatoria para inversiones respecto a la resolución provisional aprobada en marzo, ya que se incluye la solicitud del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, al haberse aceptado las alegaciones que presentó este Consistorio contra dicha resolución provisional.

La decisión adoptada por el pleno, basada en los informes técnicos de la Diputación, ha sido aprobada con los votos favorables del equipo de Gobierno del PSOE y del grupo político de Vox, mientras que el grupo del PP ha votado en contra.

De esta forma, finalmente serán 24 los municipios de la provincia con población entre 1.000 y 20.000 habitantes que recibirán este fondo de la Diputación para realizar inversiones en la convocatoria de 2024, distribuyendo entre ellos todo el crédito presupuestario de 1.800.000 € asignado a esta línea de subvenciones.

A las peticiones para proyectos de hasta 75.000 euros se les ha concedido la totalidad de la subvención solicitada, prorrateándose el crédito disponible restante entre los demás ayuntamientos solicitantes, tal como establecían las bases de la convocatoria.

El diputado de Proyectos, Planes Provinciales y Cooperación Técnica, Raúl de la Fuente, ha subrayado que "esta línea de subvenciones, que ya se concedió en la legislatura pasada y se vuelve a aprobar hoy fue un completo acierto y gracias a ella todos los municipios van a poder mejorar sus servicios e infraestructuras, mejorando con ello la calidad de vida de sus habitantes".

CONCIERTOS CON ENCANTO

Durante el pleno, Vox ha afirmado que el programa Conciertos con Encanto que cada año organiza la Diputación ha elegido los municipios de Cogolludo, Corduente, Illana, Mondéjar (por partida doble) y Sacedón.

Así, ha afeado que, de esos seis conciertos, cinco vayan a tener lugar en localidades gobernadas por el PSOE. Sobre este asunto ha formulado dos preguntas en el pleno ordinario de este viernes el portavoz de Vox en Diputación, José Luis Arcángel.