El pleno de Diputación de Toledo aprueba el plan presupuestario a medio plazo de la Institución horizonte 2026-2028

TOLEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Toledo ha celebrado este jueves sesión ordinaria para debatir asuntos de índole económico y presupuestario, aprobando el plan presupuestario a medio plazo para el período 2026 a 2028, cumpliendo lo establecido en el artículo 29 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), y sus modificaciones posteriores.

El perímetro de consolidación está formado por el presupuesto de la propia Diputación provincial y los de los organismos autónomos dependientes, como el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo y el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento.

El pleno, que ha comenzado con un minuto de silencio en señal de condolencia por el fallecimiento, el pasado lunes, del papa Francisco, también ha procedido a ratificar el acuerdo de la Mesa General Negociadora única de la institución y sus organismos autónomos sobre modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla 2025 de la Diputación provincial de Toledo.

Las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico a través del cual las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha ordenan sus puestos de trabajo, de acuerdo con las necesidades de los servicios.

Por último, se ha aprobado el nombramiento de Eva García Azaña, nueva diputada provincial por el PSOE y alcaldesa de San Pablo de los Montes en las comisiones informativas y órganos colegiados como la Comisión Informativa de Asuntos Generales, Empleo y Promoción Turística, y la Comisión Informativa de Cooperación e Infraestructuras.

También asume la representaciónsuplente del vocal Luis Miguel Martín Ruiz, en la Asamblea General del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la provincia de Toledo y l la representación suplente de la vocal María del Rosario Navas Cabezas, en el Consejo de Administración del Consorcio Ciudad de Toledo.

PSOE PIDE RECUPERAR LA SENDA DEL A TRANSPARENCIA

De su lado, el Grupo Socialista en la Diputación de Toledo ha reclamado este jueves al Gobierno provincial que recupere la senda de la transparencia institucional que establecieron los diferentes gobiernos de Álvaro Gutiérrez y abone "de forma urgente" las subvenciones pendientes a los ayuntamientos de la provincia para que puedan afrontar sus gastos.

La portavoz socialista, Tita García Élez, ha instado al equipo de Gobierno a que "no se den pasos atrás en una materia tan importante como es la transparencia" y ha denunciado que la página web de la Diputación no se actualiza con la debida periodicidad. "No solo llevan sin publicarse contratos menores desde abril de 2024, sino que también falta información esencial sobre empleo público, una cuestión muy demandada por la ciudadanía", ha criticado.

García Élez ha subrayado que la transparencia debe ser "una hoja de ruta irrenunciable" en el funcionamiento de la institución y ha exigido que los procesos se publiquen de manera clara, accesible y en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Por otro lado, el Grupo Socialista ha exigido que la Diputación comience a pagar de inmediato las subvenciones correspondientes a convocatorias de años anteriores, aún pendientes de abono. "Nos lo trasladan muchos alcaldes y alcaldesas: necesitan liquidez para afrontar los gastos del día a día", ha señalado García Élez.

La portavoz socialista ha advertido de que muchos ayuntamientos han tenido que asumir gastos vinculados a convocatorias anteriores sin haber recibido aún los fondos comprometidos por la institución provincial. "La Diputación debe actuar como lo que es: una administración cercana y útil para los municipios, especialmente los más pequeños. No puede fallarles justo cuando más lo necesitan", ha subrayado.