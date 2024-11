La población en riesgo de pobreza y exclusión social en C-LM se ha reducido en 70.000 personas con respecto a 2015

La EAPN y el Gobierno de Castilla-La Mancha se marcan como reto dejar a cero la pobreza severa

Con respecto al año 2015, que es el designado para la evaluación de la Agenda 2030, la población en riesgo de pobreza y exclusión social en Castilla-La Mancha se ha reducido 3,9 puntos porcentuales, lo que supone un descenso de más de 70.000 personas, según recoge el 'XIV Informe El Estado de Pobreza: Seguimiento de los Indicadores de la Agenda 2030 UE (2015-2023)', de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha, EAPN-CLM.

Esta red de 64 entidades de acción social de Castilla-La Mancha que lucha desde 1994 contra la pobreza y exclusión social ha celebrado este miércoles su 30 aniversario en el Círculo del Arte de Toledo, un evento que reunió a autoridades, entidades y participantes para conmemorar tres décadas de trabajo en favor de la inclusión social y la igualdad de oportunidades en la región.

El acto contó con la participación de la presidenta de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN C-LM), Mar González; el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; y la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, entre otras autoridades.

Durante la jornada, se ha reflexionado sobre los logros alcanzados por EAPN-CLM a lo largo de sus tres décadas de trabajo, desde la perspectiva de quienes han sido protagonistas de este recorrido.

En declaraciones a los medios, la presidenta de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN C-LM), Mar González, ha asegurado que "en esto de la pobreza tenemos que huir de liderazgos", abogando por "estar todos unidos".

Asimismo, ha puesto sobre la mesa lo "mucho" que se ha hecho en esta región en la lucha contra la pobreza durante todo este tiempo, poniendo en valor la respuesta del Gobierno regional y las entidades para salir adelante tanto en la crisis económica, como en el COVID y ahora la DANA.

"Los hitos en Castilla-La Mancha han sido numerosos", destacando Mar González la I Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad Social o el Comisionado del Reto Demográfico. Dicho esto, se ha mostrado segura de que en los próximos años "vamos a ser capaces de reducir al menos la pobreza severa en Castilla-La Mancha a cifra cero, porque es lo que queremos todos".

Finalmente, ha reiterado que no hay otra manera de luchar contra la pobreza que "desde la unidad y desde la suma" y ha advertido de que "si no hubiera un colchón de protección social, si no estuvieran interviniendo las entidades sociales y si no hubiera políticas públicas" que palíen todas esas situaciones de pobreza y exclusión social, "estaríamos hablando de unos datos abrumadores".

DEJAR A CERO LA POBREZA SEVERA

De otro lado, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha dicho que en materia de lucha contra la pobreza y hablando de los indicadores, lo importante es la tendencia y el objetivo final que "nos marcamos".

"Tenemos una tendencia de reducción en los últimos 10 años de estos indicadores y queremos seguir trabajando y colaborando con las entidades que forman parte de la red para en el año 2025 aprobar una nueva estrategia de lucha contra la pobreza y la inclusión y con ese objetivo que marcaba la presidenta de la red de que dejar a cero la pobreza severa cuando concluya el plazo de aplicación".

Ha abogado por establecer toda una serie de programas y de planes de inclusión, dirigidos hacia los colectivos más vulnerables y, desde el punto de vista territorial, a aquellas zonas que tienen especiales dificultades, y una de ellas son las zonas rurales.

"Cada vez que elaboramos un plan o una estrategia en nuestra Comunidad Autónoma, tenemos, por obligación de la ley de medidas frente a la despoblación, identificar de qué manera vamos a actuar en los territorios que están afectados por despoblación".

RECONOCIMIENTOS

La EAPN-CLM otorgó diversos reconocimientos para poner en valor el trabajo de personas e instituciones clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Entre ellos sobresalen Juan Carlos Llano, pionero en la investigación científica y social aplicada a la pobreza en Castilla-La Mancha y España, cuya labor ha sido fundamental para comprender y abordar de forma rigurosa la exclusión social.

El Comisionado del Reto Demográfico, representado por José Luis Martínez Guijarro, por su compromiso con el desarrollo e inclusión social y su papel en la creación de la Ley de Despoblación, una herramienta esencial para garantizar la equidad territorial en la región.

La Consejería de Bienestar Social, por su impulso a la I Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad Social, consolidando un marco estratégico para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.

El Grupo de Participación de EAPN-CLM, compuesto por personas con experiencia en pobreza, quienes han contribuido de manera decisiva a mejorar las políticas sociales y dar voz a quienes más lo necesitan.

La jornada también puso en valor el papel de instituciones como el Ayuntamiento de Toledo, por su apoyo al Parque de la Integración en Toledo y las Cortes regionales, por acoger las Audiencias Públicas de personas en situación de vulnerabilidad social.