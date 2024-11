POM, pisos turísticos, comisión de cambio climático o zonas inundables marcan el primer encuentro PP-PSOE en Toledo

Socialistas exhiben consenso inicial y 'populares' se centran más en que se ha recuperado el diálogo de "tú a tú"

Coinciden explícitamente en extender regulación de pisos turísticos al Casco y a otras zonas

TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para elaborar un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), la nueva normativa de pisos turísticos, la creación de una comisión de cambio climático o la importancia de tener muy presente las zonas inundables en Toledo han sido las líneas de trabajo que han marcado PP y PSOE en el Ayuntamiento en la primera reunión de la legislatura, que ha culminado con intención de abordar estos asuntos pero sin que hayan materializado una línea de consenso común.

Tras más de una hora y media de reunión han atendido a los medios la portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz, y el portavoz del equipo de Gobierno, Juanjo Alcalde.

Extender la regulación de pisos turísticos al Casco Histórico y a otras zonas de la ciudad ha sido la única coincidencia explícita que han verbalizado ambos representantes políticos, remitiéndose a la Comisión de Urbanismo que tendrá lugar el próximo martes, 19 de noviembre, para abordar esta normativa.

De la Cruz ha exhibido consenso inicial con el PP en utilizar el documento del POM iniciado con los socialistas, en la regulación de pisos turísticos, pero conociendo "la letra pequeña" y ha percibido "buena aceptación" del PP en crear una comisión específica sobre cambio climático.

También, según la socialista, ha interpretado "buena disposición" en poner una solución definitiva a la zona del arroyo Villagómez en Azucaica, como una de las zonas inundables a tener en cuenta, en la que "todos tenemos que ir de la mano y tocar las puertas que sea necesario tocar".

Además, el PSOE ha lanzado la propuesta de ir estudiando la viabilidad de un intercambiador en la ciudad para facilitar la movilidad. "No sé si hemos tenido acuerdo, pero desde luego una buena aceptación inicial sí que se ha producido".

En cuanto a volver a instaurar la Concejalía de Igualdad, De la Cruz ha señalado que su sensación es que el alcalde, Carloz Velázquez, "está dispuesto", pero, ha afirmado, "no sé hasta qué punto va a poder cumplir nuestros deseos".

CONSENSO EN HABLAR DE "TÚ A TÚ"

Seguidamente, Juanjo Alcalde, en declaraciones a los medios, ha arrancando su intervención señalando que "el consenso que ha habido es que, después de muchos años, la oposición vuelve a entrar a hablar de tú a tú con el alcalde".

Ha incidido en la necesidad de un nuevo POM sin mirar "hacia atrás, mirando hacia el futuro", en el que PP y PSOE tienen "que ir de la mano". "No hemos hablado de un consenso de eso. Hemos dicho que sí, efectivamente, el documento de partida del POM actual es el que dejaron ellos".

Uno de los puntos en que ha mostrado coincidencia con los socialistas es que la regulación de pisos turísticos no se extienda solo al Casco Histórico sino a otra zonas de la ciudad, aunque el portavoz hubiera deseado que estuviera en marcha una regulación regional que "no ha llegado, como se está produciendo en Andalucía".

Además, Alcalde ha mencionado que han abordado las zonas indudables en el barrio de Azucaica. "Aquí no se ha hecho nada hasta que este equipo de Gobierno se ha puesto a trabajar".

Respecto a un órgano específico sobre cambio climático, el portavoz municipal ha señalado que es un tema que se ha puesto encima de la mesa, que habría que ver cómo encajar "y se ha quedado en eso, en lo que es una frase".

Respecto a recuperar la Concejalía de Igualdad, ha reconocido que el PP choca con el PSOE en ello, porque "no por no llamarse igualdad implica que no se hagan cosas de igualdad", exhibiendo las actividades que el Ayuntamiento ha puesto en marcha con motivo del 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

"El acuerdo que había en este Ayuntamiento se ha roto directamente porque ellos se salieron de la foto. No por poner una palabra dejan de hacerse cosas para igualdad, para la mujer, para las asociaciones o colectivos sociales", ha aseverado.