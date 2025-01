PP avisa de que C-LM será "la única comunidad autónoma" que "no asumirá" las bonificaciones al transporte público

GUADALAJARA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP Itziar Asenjo ha advertido de que "Castilla-La Mancha será la única comunidad autónoma que no asumirá las bonificaciones al transporte público" porque "los gobiernos autonómicos, a excepción de nuestra región, garantizan su parte en las bonificaciones y algunos se muestran dispuestos a asumir la parte que ponía el Estado con anterioridad al decreto ómnibus".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en Guadalajara lamentando que "en el caso de Castilla-La Mancha, ni se asume la bonificación estatal, ni tampoco se mantiene la autonómica". Itziar Asenjo ha explicado que la "excusa" del gobierno de Page es que no está presupuestado y que no pueden asumir esa gran cantidad de dinero pero entonces, se ha preguntado, "cómo es posible que sí se haga en todas las comunidades autónomas y no se pueda hacer en Castilla-La Mancha".

Precisamente en esta región, ha añadido, "tenemos que sufrir el doble socialismo" porque "ya sabemos que Page es el más sanchista de todos y está de acuerdo al 90% en las políticas llevadas a cabo por Sánchez", según ha informado el PP en nota de prensa.

Hace unos días, ha recordado, también nos dijo que "no solo había que defender la rosa, sino también sus espinas; y con las espinas entendemos que se refería a la Ley de Amnistía, a los indultos con una financiación injusta para esta tierra y a tragar con todo lo que Sánchez diga, por eso los diputados socialistas de Castilla-La Mancha acaban de votar a favor de regalar un palacete en Paris al PNV, a favor de facilitar la inquiocupación y a favor de subir el IVA a la luz y los alimentos". Todo esto, ha incidido, "es lo que el PSOE pretendía colar en el decreto Omnibus".

En este sentido, Itziar Asenjo ha subrayado que "por supuesto que en el PP estamos a favor de revalorizar las pensiones, de bonificar el transporte público o de ayudar a los damnificados por la DANA, y estas son medidas que si el Gobierno de Sánchez quiere, pueden salir adelante mañana mismo de forma urgente". Pero "lo que no va a aceptar el PP son más chantajes y más mentiras", ha declarado informando que "desde este martes, el PP va a poner en marcha una recogida de firmas con el fin de presionar al Gobierno y que salgan adelante esas medidas para revalorizar las pensiones, apoyar a Valencia y bonificar el transporte público".