PP critica el "veto" en Cortes a su solicitud de pleno monográfico sobre cupo catalán y PSOE rebate que no se incluyó

El Parlamento explica que están reglados los plenos monográficos y que se puede debatir sobre un mismo tema por acuerdo de grupos



TOLEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La solicitud de pleno monográfico sobre el cupo catalán por parte del PP de Castilla-La Mancha ha centrado este martes el debate político entre los grupos de la Cámara. Mientras los 'populares' se quejan de que la Mesa de las Cortes rechazó su petición en su sesión de este lunes, los socialistas les acusan de "hacer teatro" por que no lo incluyeron en el orden del día del pleno de este jueves.

Por su lado, desde el Parlamento regional argumentan que la figura de "monográfico" no la recoge el Reglamento como tal, pudiéndose debatir en pleno sobre una cuestión cuando solo exista únicamente una temática al respecto y los grupos estén de acuerdo en ello.

Era la secretaria general del PP en la región, Carolina Agudo, la que en rueda de prensa expresaba su descontento por que la "Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Pablo Bellido", rechazó su petición de pleno monográfico sobre el cupo catalán, alegando que el Reglamento no contempla plenos monográficos.

"Curiosamente, un Reglamento de las Cortes que se saltan cuando quieren, que modifican de manera unilateral, con nocturnidad y que aplican o interpretan como el Partido Socialista quiere o le interesa en cada momento", ha denunciado.

Según Agudo, el presidente de las Cortes alegaba que no contempla la celebración de los plenos monográficos, cuando en fecha 18 de febrero de 2021, "sí permitió que en las Cortes de Castilla-La Mancha celebrase un pleno monográfico relativo a los fondos europeos de recuperación del COVID-19, solicitado por el Partido Socialista, solicitado por la misma vía en la que el Partido Popular ha solicitado un pleno monográfico para debatir sobre la financiación autonómica".

"Ayer de nuevo el Partido Socialista vetó a los castellanomanchegos, vetó en estas Cortes un pleno para hablar de financiación autonómica, para rechazar un cupo catalán que hace mucho daño a los castellanomanchegos y vetó de nuevo que Page pueda venir a explicar a los castellanomanchegos qué va a hacer para llevar a cabo ese rechazo que ante los medios de comunicación sí dice que tiene frente al cupo catalán", ha lamentado.

El PP de Castilla-La Mancha, para el próximo pleno que convoque la Mesa de las Cortes, traerá "un debate general para hablar sobre la financiación autonómica que necesita Castilla-La Mancha, para rechazar un cupo catalán que va a perjudicar gravemente los intereses de nuestra región". "Vamos a pedir al resto de grupos parlamentarios, al Partido Socialista y a Vox que votemos de manera unánime todos juntos para rechazarlo", ha afirmado.

PSOE

A juicio del PSOE, tal y como ha reaccionado en rueda de prensa el diputado socialista Fernando Mora, admitir la solicitud del PP de un pleno monográfico provoca que no se puedan presentar otras iniciativas, que el Gobierno tenga que retrasar y se vean afectados los plazos que el Gobierno tiene con relación a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que "es la ley más importante que se aprueba todos los años".

"El Partido Popular lo único que ha pretendido hacer es teatro, que en eso son expertos, lo que pasa es que hacen un teatro malo. El día 20 de junio pasado, no hace mucho tiempo, ya debatimos sobre financiación autonómica en un pleno ordinario con más puntos. Ayer no incluyeron este punto como parte del debate, aquí no se les ha vetado nada. Podían haberlo incluido en el orden del día del jueves y, sin embargo, no lo han hecho, no han querido".

A su juicio el PP necesita "escándalo" por que se podía "estar debatiendo el jueves sobre financiación autonómica, igual que debatimos el 20 de junio sobre financiación autonómica".

CORTES

Tal y como se argumenta desde las Cortes de Castilla-La Mancha, para que un pleno ordinario se convierta en un pleno con un único punto a tratar --así ocurrió en febrero de 2021-- tiene que haber un orden del día compuesto exclusivamente por un único asunto, es decir, que un grupo plantee esa iniciativa y que los otros dos grupos y el gobierno se abstengan de activar las suyas", supuestos no se dieron ayer en Junta de Portavoces.

Por su parte, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, en unas declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, respecto a la denuncia del Partido Popular en la que se le acusa de "sectarismo" por haberse negado supuestamente a que se debata sobre el asunto de la financiación autonómica singular de Cataluña y su afectación a Castilla-La Mancha, ha querido aclarar que "no hay ninguna restricción a que ese debate se pueda producir".

"Se podría haber producido este jueves próximo y al no haber sido solicitado por ninguno de los grupos se podrá incorporar en el futuro. El PP lo que pretendía era impedir que otros grupos parlamentarios y el propio gobierno pudiesen incorporar al debate de este jueves asuntos muy importantes. Este jueves vamos a debatir sobre el techo de gasto, sobre una reforma legislativa de la ley de aguas, va a comparecer el consejero de educación y también abordaremos cuestiones que tienen que ver con el empleo y las mujeres o con la seguridad ciudadana en los pueblos más despoblados de Castilla-La Mancha", ha manifestado Bellido.

Estos son "asuntos todos interesantes", dice Bellido, y que permitían perfectamente que el "PP hubiese incorporado el debate que hubiese deseado, por ejemplo este mismo de la financiación autonómica".

"Yo estoy seguro que se va a debatir pronto sobre el mismo porque todos los grupos parlamentarios, el PSOE, el PP y Vox tienen debates guardados que podrán incorporar al pleno tan pronto como ellos deseen. Y por supuesto desde la presidencia de las cortes vamos a facilitar y la mesa de las cortes también que este debate se produzca. Lo que no vamos a tolerar es que un grupo impida a los demás incorporar al debate y a la aprobación si es menester aquellos asuntos que consideren oportunos", ha querido zanjar el presidente de la Cámara regional.