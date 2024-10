PP exige a Page que retire su apoyo a Sánchez en Congreso Federal del PSOE por la "corrupción a las puertas de Moncloa"

TOLEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha exigido al presidente autonómico y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, que retire "urgentemente" su apoyo a Pedro Sánchez de cara al Congreso Federal del PSOE ante las informaciones que sitúan distintas tramas de corrupción "a las puertas de La Moncloa".

Así lo ha indicado este domingo en una rueda de prensa en la sede regional del PP, donde ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales para que los españoles "hablen" en las urnas, según ha informado el PP en nota de prensa.

Hernández ha aseverado que "nunca la corrupción estuvo tan cerca de un Gobierno", asegurando que existen tramas que vinculan a Sánchez y su entorno con la misma.

"Son unos hechos gravísimos que no pueden quedar impunes", ya que Sánchez "no ha dado ni una sola explicación de todo lo que está ocurriendo". Por ello, ha dicho Hernández, el PP "no va a permitir que esto ocurra y va a exigir explicaciones y a usar todos los medios para conocer la verdad".

La portavoz regional del PP ha aseverado que "cada día que pasa, queda más claro y es más evidente que Sánchez no solo lo sabía, sino que lo tapó y, además, nadie daba un paso sin su consentimiento".

Hernández ha añadido que "si es urgente que Sánchez dimita", también lo es que Emiliano García-Page "anuncie inmediatamente la retirada de su apoyo incondicional", ya que Ferraz "es el epicentro de la trama".

Por ello, el PP cree que los castellanomanchegos le exigen que retire de manera urgente su apoyo a Sánchez de cara al Congreso Federal del PSOE, que se celebrará en unos días en Sevilla, ya que tiene la obligación "de defender a Castilla-La Mancha por encima de Sánchez y de quien sea", para lo que puede usar los ocho votos de sus diputados nacionales en el Congreso, ha insistido.

"Mucho nos tememos que Sánchez continuará aferrado al poder, máxime cuando el resto de dirigentes socialistas cobardes como Page no han sido capaces de plantarle cara y de defender a España por encima de su sillón", ha concluido.