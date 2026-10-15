PP C-LM apunta a las listas del PSOE al Congreso como muestra del "compromiso verdadero" de Page con Pedro Sánchez

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo - PP

TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha declaro este jueves que las listas electorales del PSOE en las provincias de Castilla-La Mancha retratan "el compromiso verdadero" del presidente de la región, Emiliano García-Page para mantener a Sánchez en La Moncloa.

Así lo ha sostenido ante los medios de comunicación en Toledo, donde ha acusado a Emiliano García-Page de hacer "teatro" con sus críticas a Pedro Sánchez, mientras pone a sus dirigentes a disposición del presidente del Gobierno para que continúe en La Moncloa, según ha informado el PP por nota de prensa.

La portavoz de los 'populares' ha valorado de esta manera la revelación de las propuestas por parte de las secciones provinciales del PSOE para las listas de candidatura del PSOE al Congreso y al Senado de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"Ya conocemos a los candidatos del PSOE de Castilla-La Mancha con los que Page va a trabajar duramente para que Sánchez siga al Gobierno de España", ha afirmado Agudo. "Sólo hay que ver quiénes forman parte de las listas electorales del PSOE de Castilla-La Mancha en cada una de las circunscripciones, para saber el compromiso verdadero de Page con el proyecto político que lidera y encabeza a nivel nacional Pedro Sánchez", ha reiterado.

"Page va a hacer campaña para Sánchez, Page va a pedir el voto para Sánchez y Page va a votar a Sánchez", ha declarado la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha señalado que dirigentes regionales y provinciales del PSOE, junto a personas cercanas a Page y miembros del Gobierno de España, forman parte de ese mismo proyecto para mantener a Sánchez en el poder. "Page ha puesto a los suyos, a disposición de Sánchez".

En el caso de la provincia de Toledo, ha destacado que Milagros Tolón y Sergio Gutiérrez trabajan juntos bajo las mismas siglas para que Sánchez continúe en el Gobierno.

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha se ha dirigido directamente a Sergio Gutiérrez, el número dos de Page y que ahora ocupa también el número dos de la candidatura socialista al Congreso por Toledo, "si está orgulloso de formar parte de las listas de Sánchez, de haber votado durante los últimos ocho años todas las tropelías del presidente del Gobierno y de trabajar ahora para pedir el voto para él".

NÚÑEZ EN QUINTANAR DEL REY

De otro lado, y desde Quintanar del Rey, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reivindicado el papel estratégico del sector agroalimentario como uno de los principales motores del desarrollo económico de la región y ha defendido la necesidad de impulsar un cambio político que permita mejorar la situación de agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias agroalimentarias.

Núñez ha asegurado, en una visita a la Cooperativa Champiñones Rey en Quintanar del Rey, que Castilla-La Mancha tiene capacidad para consolidarse como una auténtica potencia agroalimentaria, pero ha advertido de que, para aprovechar todo su potencial, es necesario poner en marcha políticas que favorezcan la producción, mejoren la rentabilidad de las explotaciones y faciliten la actividad de las pequeñas empresas y cooperativas.

En este sentido, ha afirmado que, con el Partido Popular al frente del Gobierno regional y Alberto Núñez Feijóo en el Gobierno de España, el sector primario contará con medidas dirigidas a reducir la presión fiscal y fortalecer su competitividad.

Entre las propuestas que ha defendido, ha destacado la bajada de impuestos a las familias y a las empresas, la reducción del IVA de los alimentos, de los combustibles y de la electricidad, así como una rebaja del impuesto sobre la renta, tanto en el tramo estatal como en el autonómico.

El presidente regional del PP ha subrayado que estas medidas permitirían aliviar los costes que soportan los productores, mejorar la capacidad de consumo de las familias y favorecer la actividad económica de autónomos, pymes y micropymes vinculadas al sector agroalimentario.

"Castilla-La Mancha es una potencia agroalimentaria. Nuestro campo, nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestra industria agroalimentaria son un eje fundamental del desarrollo económico de nuestra región", ha señalado Núñez, que ha insistido en que el futuro del campo pasa por ofrecer soluciones reales a quienes producen, transforman y comercializan los alimentos.

Asimismo, ha alertado de las dificultades que atraviesan muchas familias para llegar a final de mes y afrontar la cesta de la compra, una situación que, a su juicio, exige un cambio de rumbo en las políticas económicas del país.

"Hay que echar a Pedro Sánchez. La inflación se ha disparado y no podemos continuar por este camino en el que vivir se ha vuelto imposible", ha afirmado, defendiendo que España necesita un Gobierno que sitúe a las familias, a los trabajadores y a quienes generan empleo en el centro de sus decisiones.

Por último, Núñez ha reivindicado la necesidad de abrir una nueva etapa política tanto en España como en Castilla-La Mancha, con una apuesta decidida por la reducción de impuestos, el impulso de la actividad económica y el apoyo a los sectores productivos.

"Hace falta un cambio en España y ese cambio va a llegar de la mano de Alberto Núñez Feijóo el próximo 29 de noviembre, y de nuestra mano aquí, en Castilla-La Mancha, dentro de unos meses", ha concluido.