El PP pide que una comisión investigue el uso que el equipo de Gobierno de Cuenca hace de los fondos europeos

CUENCA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular presentará una moción en el próximo pleno para pedir la creación de una comisión de investigación sobre el uso de los fondos europeos del Ayuntamiento de Cuenca, según han informado los 'populares' en un desayuno informativo en la capital conquense.

La presidenta del Grupo, Beatriz Jiménez, ha explicado que quieren que sea una comisión "consensuada con el resto de los grupos políticos" y que el objetivo de esta figura fiscalizadora, que aparece recogida en el Reglamento Orgánico Municipal, es encontrar explicaciones "de por qué no se ejecutan correctamente esos fondos y cómo se gastan".

El PP conquense ha repasado varias cuestiones de actualidad, comenzando por la "decepción" que a Jiménez le transmitió el Debate del Estado de la Región, "porque no hubo ningún anuncio importante para la ciudad" ni se habló de la autovía Cuenca-Albacete, "que es una prioridad para nosotros".

Por ello, la presidenta del Grupo Popular se teme que los próximos presupuestos regionales "van a dejar de lado" a la capital.

SITUACIÓN "LÍMITE" DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Posteriormente, los concejales del Grupo Popular han repasado distintas áreas de trabajo del Ayuntamiento de Cuenca. Para empezar, el concejal responsable de Movilidad y Hacienda, Juan Guadalajara, ha denunciado que el transporte público de la ciudad "ha llegado a una situación límite", con vehículos "con goteras, averiados y peligrosos para circular, mientras tenemos unos autobuses eléctricos a estrenar".

"Vamos a exigir que nos expliquen por qué no quiere sacarlos la empresa concesionaria, tiene que haber un motivo", ha dicho el edil de la oposición, que se pregunta por qué el Ayuntamiento no se atreve a tomar medidas sancionadoras. También ha lamentado que tampoco no se hayan puesto las lanzaderas el AVE.

"Lo que no pueden es culpar siempre a los demás que errores que son suyos", ha apuntado sobre esta cuestión Jiménez, que considera que habrá que, una vez que se escuchen las explicaciones del concejal de Movilidad en el próximo pleno, valorarán la posibilidad de pedir responsabilidades políticas

Por otro lado, Guadalajara ha avisado de que el Ayuntamiento de Cuenca corre el riesgo de perder fondos del Plan de Obras y Servicios. "En dos años no han sido capaces de terminar las obras", ha lamentado el edil, que ha puesto como ejemplo que se han licitado unas obras en Valdecabras seis días seis días después de haber finalizado el plazo límite de ejecución de dicho plan.

CUMPLIMIENTO DE LAS MOCIONES

Por su parte, el responsable del área de Servicios Sociales, Diego Valera, ha repasado las mociones que han presentado en este campo, una sobre los trabajadores del Área de Intervención Social y otra sobre la búsqueda de un nuevo espacio para el Albergue de Transeúntes, recurso para atención a las personas sin hogar. Ambas fueron aprobadas y espera que se hagan efectivas "porque el cumplimiento de las mociones deja mucho que desear".

Por otro lado, Valera ha comentado la pérdida de subvenciones del Plan Corresponsables de la Junta de Comunidades "por falta de ejecución", que además ha tenido como consecuencia "una penalización de 9.000 euros".

Otro de los concejales populares, Agustín Segarra, ha señalado que la labor del gobierno "transmite desconfianza". y se teme "que en esta ciudad no se va a instalar absolutamente nada hasta que lleguen las elecciones".

Segarra ha criticado el funcionamiento del Portal de Transparencia, el "bajo cumplimiento" de las opciones y el mal estado en general de la ciudad "que está en boca de todos".

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Finalmente, el portavoz 'popular' Álvaro Barambio ha reflexionado sobre la Ley de Presupuestos y el hecho de que el Ayuntamiento haya mantenido el prorrogado vigente desde 2022 para centrarse en el 2025. "Eso ya lo hemos escuchado el año pasado", ha advertido.

"Los presupuestos son la gasolina del Ayuntamiento y todos los meses hay que hacer modificaciones para que cuadren las cuentas", ha criticado el edil.

Por otro lado, Barambio ha señalado que se está "abusando" de los contratos menores, algo que los técnicos del Ayuntamiento "han advertido que no se puede seguir haciendo", además de que hay "licitadores invitados recurrentes" a esos contratos".

El concejal ha desvelado además que hay "una falta de diálogo total de la responsable de personal con los trabajadores y casi todos los procedimientos en este campo terminan con algún tipo de recurso".

De otro lado, Barambio se ha preguntado también qué va a pasar con el futuro de Aguas de Cuenca, del Instituto Municipal de Deportes y de la Policía Local. "En estos momentos tenemos una policía descabezada y sin medios materiales y humanos".

Otro aspecto que ha comentado es el Plan de Sostenibilidad Turística "que fue una actuación que iba a revitalizar el turismo de la ciudad y va a terminar el 12 de diciembre con más pena que gloria", porque se van sacando "proyectitos sobre la marcha" y "las inversiones las cambiamos por PDFs". Desde el grupo popular aseguran que van a fiscalizar la ejecución de ese plan al detalle.

ABANDONO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

En materia de deportes, ha señalado "el claro abandono de las infraestructuras deportivas" y ha puesto como ejemplo la "mala imagen" que se dio con las goteras del polideportivo San Fernando en pleno Europeo de Squash. Por otro lado, tampoco ha visto que Cuenca se haya beneficiado de la celebración de la Región Europea del Deporte en Castilla-La Mancha.

Finalmente, Barambio ha criticado "que la Fundación de Cultura haya tardado 16 meses en reunirse para renovar su patronato" y que lo hicieran "para aprobar unas cuentas que no cuadran".

El portavoz ha concluido informando de que acaban de recibir otra sentencia que les da la razón en sus denuncias por la vulneración de derechos fundamentales en el Ayuntamiento, en esta ocasión con cargo al Consistorio de las costas, a las que va a renunciar el Partido Popular "porque estaríamos haciendo pagar el error a todos los conquenses".