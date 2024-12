PP pide vía enmienda al presupuesto de C-LM que en 2025 comiencen los trabajos de la autovía Albacete-Cuenca

CUENCA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha recordado este jueves que el presidente socialista de la Junta, Emiliano García-Page, lleva diez años prometiendo a los conquenses la autovía Albacete-Cuenca, concretamente desde el año 2015, "un proyecto que sigue sin aparecer en los presupuestos regionales que elabora su gobierno", pero que podrá llevar a cabo si él, junto a su grupo socialista, aprueban la enmienda que ha introducido el PP-CLM para que se comiencen los trabajos de esta importante vía.

Así lo ha dado a conocer Núñez durante una atención a medios en Cuenca, donde ha estado acompañado por la presidenta del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de la ciudad, Beatriz Jiménez, y por el presidente provincial del PP, Benjamín Prieto. Allí ha presentado las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a los presupuestos regionales, unas enmiendas hechas "pensando en Cuenca y en su futuro".

El presidente de los 'populares' en la región ha indicado que el gobierno de Page "no puede seguir prometiendo lo mismo y no cumplirlo nunca, porque es una vergüenza que durante diez años Page prometa lo mismo, en el mismo lugar, y no lo lleven a cabo". Además, ha recordado que, lo que no aparezca en los presupuestos regionales, no se llevará a cabo durante el año 2025.

Así, Núñez ha relatado su propuesta fundamental para Cuenca, como es la conexión con el Levante por autovía con su ramal a Albacete, iniciando los trabajos en la parte que unirá la ciudad con la zona levantina, algo "fundamental" para dar salida natural a la provincia al Levante por autovía, una medida que permitirá llevar a cabo planes de reindustrialización o de mejora, además de abrir una nueva conexión entre Madrid y Valencia, pasando por Cuenca, según ha informado el PP en nota de prensa.

Por ello, el líder de los 'populares' en Castilla-La Mancha ha informado de la enmienda por un valor de 50 millones de euros para que, durante el año 2025, se inicien los trabajos para esta importante vía. Una medida que el PP ha defendido en todas las instituciones donde tiene representación y que, como ha lamentado, Page lleva prometiendo desde el año 2015 y aparece también en el programa electoral del PSOE de 2023. Núñez ha indicado que Page y el PSOE tienen la oportunidad de votar a favor de la enmienda del PP-CLM para incorporar 50 millones de euros al presupuesto regional y que la autovía se haga realidad.

CALLE CARRETERÍA DE CUENCA

La segunda de las enmiendas a la que ha hecho referencia Paco Núñez ha sido la relativa al proyecto de modernización de la calle Carretería de Cuenca, "una propuesta que el propio Page anunció durante la asamblea de la CEOE de Cuenca, afirmando que sería la Junta quien la llevaría a cabo". "El resultado es que en el presupuesto del año 2025 aparecen cero euros para dicho proyecto que prometió a los conquenses hace solo unos meses".

"Como Page no va a cumplir, hemos registrado esa propuesta a través de una enmienda para que se corrijan los presupuestos de Page e iniciemos ese proyecto", ha afirmado Núñez, que ha añadido que la enmienda cuenta con una cantidad presupuestada de 10 millones de euros.

En definitiva, y como ha resumido el responsable de los 'populares', "dos iniciativas fundamentales e históricas" para Cuenca a las que espera que el PSOE, con Page incluido, vote a favor.

Por su parte, la presidenta del grupo municipal del PP en el consistorio conquense, Beatriz Jiménez, ha agradecido el trabajo y el compromiso de Paco Núñez, junto al del Grupo Popular y ha recordado que su grupo municipal ya presentó una moción en el pleno del Ayuntamiento de Cuenca para instar a la Junta a que pusiera encima de la mesa el presupuesto necesario para comenzar los trabajos de la autovía Albacete-Cuenca, así como para el proyecto de la calle Carretería.

Jiménez ha recordado que, ya el año pasado se presentó una enmienda para que se llevasen a cabo los trabajos de esta infraestructura fundamental para la vertebración de la provincia, y que el PSOE la rechazó. Sobre el proyecto de Carretería, la edil conquense ha informado de que, el gobierno de Darío Dolz, ha sido "incapaz" de llevar a cabo esta reforma con proyectos europeos, ya que han sido "incapaces" de ejecutar los mismos por su nefasta gestión.

El presidente provincial del PP en Cuenca, Benjamín Prieto, ha querido reseñar que Cuenca es una provincia que nada tiene que agradecer, "ni a Page ni al PSOE" ya que han sido incapaces de entender que son territorios que necesitan de más recursos, como es el caso de la autovía citada, para vertebrarse. Pero ha confirmado que los socialistas "hacen lo contrario" y no dotan a Cuenca de recursos, medios ni infraestructuras, por lo que ha abundado en la idea del abandono que el PSOE ejerce sobre Cuenca capital y su provincia.