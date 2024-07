El PP reprocha al equipo de Gobierno de Cuenca su inactividad: "Camina en círculos para terminar en el mismo sitio"

CUENCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Beatriz Jiménez, ha lamentado durante el Debate del Estado del Municipio que la ciudad tiene "un equipo de Gobierno que camina en círculos para terminar siempre en el mismo sitio" y pone como prueba el discurso que hizo el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, en este mismo debate en el 2022, "con ideas que se han repetido dos años después".

Para empezar, Jiménez ha criticado que no se haya cambiado la fecha del pleno, quizás "para que no tenga mayor difusión y este debate pase desapercibido", antes de comenzar un repaso a la acción de gobierno que ha resumido diciendo que el PSOE "no ha cumplido el pacto con Cuenca nos Une y su programa electoral".

"Necesitaría horas para mencionar las promesas incumplidas", ha manifestado la dirigente 'popular', que ha tirado de hemeroteca para repasar ejemplos como el retraso de las lanzaderas del AVE y los autobuses eléctricos, que todavía están a la espera".

El PP ha reprochado al alcalde de Cuenca el bajo grado de ejecución de inversiones realizadas con fondos europeos, "lo que se materializa, en algunos casos, en pérdidas de subvenciones".

Durante el debate, Jiménez se ha hecho eco de la "decepción de vecinos del centro transmitida a través de los medios de comunicación con proyectos que se han anunciado y no se han ejecutado", por lo que ahora cuestiona que vaya a salir un proyecto general para el entorno de Carretería como anunció el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Por otro lado, la presidenta de los 'populares' conquenses ha lamentado que "no se hace nada" para que esta sea una ciudad atractiva para las familias". "A los que tenemos hijos nos debería dar vergüenza cómo tenemos las zonas infantiles", ha denunciado.

Para terminar, ha acusado al alcalde de "renunciar a la autovía Cuenca-Albacete", incluida en el pacto de gobierno con Cuenca nos Une y ha expresado "cierta decepción" por los resultados del Centro de Estudios Penitenciarios".

Dicho esto, ha concluido destacando que, durante esta legislatura, el PP ha apostado por una política propositiva, que ha tenido como resultado que se han aprobado más de tres cuartas partes de las veinte mociones que han llevado al Pleno.