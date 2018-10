PP ve "lamentable" que la Mesa de las Cortes no calificase su petición de comparecencia sobre el incendio de Guadalajara

Actualizado 22/09/2008 19:54:57 CET

TOLEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los parlamentarios 'populares', Ana Guarinos, calificó hoy de "lamentable" que la Mesa de las Cortes no haya calificado la iniciativa parlamentaria del PP en la que pide la comparecencia del Gobierno regional en relación a la declaración de la ex consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, ante el juzgado de Sigüenza, por el incendio de Guadalajara.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria primera de la Mesa, Matilde Valentín, confirmó que las Cortes no han calificado dicha iniciativa porque, según el Letrado Mayor del Parlamento, no define el objeto de la comparecencia.

Por su parte, Ana Guarinos, en declaraciones a Europa Press, aseguró que el Grupo Parlamentario Socialista no quiere calificar nada que tenga relación con el incendio que ocurrió en julio de 2005 en Guadalajara, donde murieron once personas de un retén antiincendio, y quedaron arrasadas más de 13.000 hectáreas.

La diputada regional tildó de "lamentable" que un gobierno no permita que se hable de lo que se tiene que hablar, y aseguró que si el Gobierno de Castilla-La Mancha piensa que actuó bien durante el siniestro de Guadalajara "no tendría nada que ocultar". Asimismo, reconoció no entender porqué han rechazado la comparecencia ya que la concreción es suficiente.

En este sentido, recordó que la semana pasada el Pleno debatió a propuesta del PSOE sobre el alcance de la resolución judicial del Tribunal Constitucional respecto a la Ley Electoral de Castilla-La Mancha. A su juicio, no existe ningún auto de este tribunal que tenga relación con la Ley Electoral, y sin embargo la Mesa si calificó dicha iniciativa.

Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular dejó claro que su formación política no va a cejar en el empeño en que se hable en las Cortes del incendio de Guadalajara y en que se aclare qué es lo que sucedió hace tres años.