PP y Vox exigen a la Junta impulsar la Interprofesional de la DO Valdepeñas y el PSOE les acusa de "hacer ruido"

TOLEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Cortes de Castilla-La Mancha ha sido escenario este jueves de una debate en torno a la Denominación de Origen de vinos de Valdepeñas en la que los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox han exigido al Gobierno regional el impulso a una nueva Interprofesional de la DO, entre otras medidas de promoción.

Una exigencia ante la que el PSOE ha defendido la salud de la DO Valdepeñas, indicando que ya se está trabajando en el impulso a una nueva Interprofesional que se haga cargo de la gestión de la DO en lugar de la Consejería de Agricultura, que la asumió tras la disolución de la Interprofesional inicial en 2001, y acusando a los grupos de la oposición de "hacer ruido".

El turno de intervenciones ha comenzado con el parlamentario de Vox, Luis Blázquez, que ha defendido el peso trascendental del cultivo vitivinícola en la comarca de Valdepeñas para, a renglón seguido afirmar que "se encuentra en un grave peligro y tiene dificultades en su viabilidad futura".

Blázquez ha apuntado que "la situación es crítica" ante unos productores que se plantean arrancar viñedos ante la falta de rentabilidad. Una situación que ha atribuido al incremento de los costes de producción, el escaso valor de venta de la uva y el descenso de la demanda.

Ante esto, ha reclamado que el control de la DO de Valdepeñas "debe de estar y debe restituirse al propio sector vitivinícola con una interprofesional fuerte, cuya autonomía quede garantizada, fortaleciendo así la marca de Valdepeñas a nivel mundial". Asimismo, ha solicitado medidas como "ofrecer ayudas a arranque del viñedo para aquellos agricultores que lo soliciten" y el establecimiento de "controles que velen por el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria".

En la misma línea, el diputado del Partido Popular, Antonio José Lucas-Torres, ha asegurado que "la DO es una identidad amenazada", porque "mientras que los costos de producción no han dejado de aumentar, los precios de la uva se han desplomado".

Una situación que ha ejemplificado con el descenso desde la década de 1980, de las 300 bodegas y las 40.000 hectáreas cultivadas en Valdepeñas a "una decena de bodegas y apenas 12.000 hectáreas de cultivo".

Además, ha apuntado que a lo largo de 2023 se arrancaron 947 hectáreas de viñedos, unas cifras similares a las del presente curso, augurando que con ese "ritmo insostenible" la producción vitivinícola en Valdepeñas desaparecerá "en 12 años".

Frente a esto, ha coincidido con Vox en la exigencia de una "restauración de la interprofesional de la DO Valdepeñas, con una reestructuración para garantizar la representación equitativa de viticultores, bodegueros y cooperativas". Una medida que ha solicitado acompañada por la creación de un observatorio de precios, una línea de ayudas específicas, un sello de calidad, unos estatutos y la puesta en marcha de campañas de promoción internacional.

EL PSOE DEFIENDE LA SALUD DE LA DO VALDEPEÑAS

Ante los argumentos de PP y Vox, el PSOE, por boca del parlamentario regional Antonio Sánchez Requena, ha defendido la situación en la que se encuentra la DO Valdepeñas, así como el sector del vino en la región, planteando que en Castilla-La Mancha se produce "el 9% del vino y del mosto mundial, gracias a cerca de 80.000 viticultores que cultivan alrededor de unas 450.000 hectáreas de viñedo", alcanzando un volumen de negocio de "unos 2.000 millones de euros".

En cuanto a las últimas campañas, ha asegurado que han ofrecido "buenos datos" con un mayor volumen de ventas, con un incremento del 9% en los ingresos.

Por otra parte, ha defendido la actuación del Ejecutivo autonómico para impulsar la creación de una nueva Interprofesional a través de una sucesión de encuentros y reunión.

"La creación o la puesta en marcha de una nueva Interprofesional es un acto que tiene que ser voluntario, en el que todas las partes tienen que sentirse cómodas y sentirse parte de ese acuerdo", ha apuntado Sánchez Requena.

En este sentido, ha acusado al PP y a Vox de incorporar el debate para "armar lío" mientras se desarrollan las negociaciones para constituir una nueva Interprofesional. "Lo que es intolerable es que en la parte avanzada de una negociación a la que parece que se puede llegar a buen puerto venga el Partido Popular no a ofrecer su colaboración sino a hacer ruido seguramente para intentar sacar tajada política", ha afirmado en esta línea.

De igual manera, el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, ha acusado a los grupos de la oposición de causar "una confusión terrible" al apuntar que su iniciativa no responde a la operatividad de la DO Valdepeñas, "sino a su interprofesión, que es lo que realmente no opera".

"No está en juego en absoluto la continuidad o no de la DO Valdepeñas", ha declarado el consejero, acusando nuevamente a PP y Vox de "confundir a los asistentes también en sus argumentaciones con lo que hay", compartiendo con Martínez Lizán la defensa del estado de la DO y la actuación del Gobierno regional para promocionarla e impulsar su Interprofesional.

"Nosotros sí estamos comprometidos con el sector", ha asegurado el consejero. "Ustedes lo único que están haciendo es jugar a un juego político surrealista de crispación y de intentar distorsionar lo que es la realidad de la situación del sector", ha sentenciado.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

El debate ha concluido con la presentación de tres resoluciones separadas, imponiéndose la realizada por el Grupo Parlamentario Socialista, con los 17 votos de su mayoría parlamentaria frente a los 14 votos en contra de PP y Vox.

Una moción destinada a "continuar con la mediación entre las partes para lograr un acuerdo satisfactorio en orden a la recuperación de la denominación de origen Valdepeñas-Asociación Interprofesional", así como "Seguir adoptando con la norma adecuada las medidas necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento de la indicación geográfica".

Frente a esta, la proposición del PP, rechazada por los votos contrarios del PSOE, y a pesar del apoyo de los 4 votos de Vox, junto a los 10 del PP, instaba a la aplicación de una serie de medidas, ya adelantadas por el diputado Lucas-Torres, encabezada por la reinstauración de la Interprofesional de la DO Valdepeñas.

La propuesta de resolución presentada por Vox, consistente únicamente en una llamada a "combatir la competencia desleal en el sector del vino y a apoyar decididamente a nuestros vitivicultores españoles", ha sido rechazada con el voto contrario del PSOE, y la abstención del PP.