Los precios se disparan un 5,5% en C-LM en septiembre y encadenan tres meses de subida

Promoción de vivienda pública. Foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 5,5% en Castilla-La Mancha en septiembre en tasa interanual, 8 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadena tres meses de subidas en la región. En términos mensuales, la inflación aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,9%.

Donde más subieron los precios en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior fue en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 11,6% más que en septiembre de 2025 (2,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); Transporte, un 11,4% más (0,5 puntos); Restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,2% más (1 puntos) y seguros y servicios financieros, un 3,7% más (0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en Alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,9% (0 puntos respecto a la tasa del mes precedente); Enseñanza, un 2% (-0,5 puntos); Sanidad, un 2,1% (+0,1 puntos) y Bebidas alcohólicas y tabaco, un 2,6% (-0,1 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,6 puntos su tasa interanual, hasta el 4,9%.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla - La Mancha (5,5%), Galicia (5,5%) y Cantabria (5,4%). En el lado contrario se situaron Canarias (4,4%), Aragón (4,4%) y Catalunya(4,5%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Extremadura (+1,1%), Navarra (+1,1%) y Castilla - La Mancha (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Euskadi (+0,5%) Catalunya (+0,5%) y Aragón (+0,5%).