El presidente de Diputación de Guadalajara no cambiará la recepción de alcaldes e insta al PP a "no retroceder 30 años"

GUADALAJARA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, justifica el cambio de fecha y de lugar en la recepción de alcaldes y concejales de este año para el sábado 7 en vez de viernes 6 de septiembre por razones de capacidad y comodidad y ante las críticas del Grupo Provincial del PP les insta a construir en vez de "retroceder 30 años" porque se dirija a las alcaldesas de la provincia como tales en vez de incluirlas en el término alcaldes.

Unas manifestaciones que surgen a raíz de las críticas vertidas por el portavoz del Grupo Provincial del PP, Román García, no solo por el cambio de fecha de la recepción, sino por la modificación en la ubicación de la misma y por el cambio de nombre en la denominación del evento, al que hasta ahora se conocía como recepción de alcaldes y Vega ha incluido alcaldesas.

Ante estas críticas, el presidente de Diputación, a preguntas de los medios de comunicación durante la presentación de la paella solidaria, ha instado al PP a decir qué hubieran manifestado si la Diputación hubiera optado por colocar la recepción el mismo día y a la misma hora de la ofrenda floral de la Virgen de la Antigua, la patrona de Guadalajara.

A juicio de Vega, las críticas no constructivas que se realizan desde las filas del PP por este cambio de fecha no sirven para nada más que para "crear crispación" y "no conducen a ninguna parte", reiterando la invitación a acudir al Colegio San José, donde este año se realiza la recepción, lugar que a su juicio es mejor que el propio Palacio Provincial porque hay más capacidad y por comodidad.

"Es un sitio que permite estar sentados, aparcar bien y poder dar un vino a todos los que vengan a disfrutar de este evento", ha subrayado.

En declaraciones a los periodistas, Vega ha recordado que el pasado año este acto ya no se realizó en el Palacio Provincial sino en el Palacio del Infantado, propuesta que no ha sido posible en esta ocasión debido a que hay un concierto ese mismo día, razón por la que se ha llevado al Complejo San José.

En cuanto a las críticas por el el cambio de denominación del propio acto; a juico de García "con un ejercicio innecesario de utilización del lenguaje llamado inclusivo (Alcaldes y Alcaldesas)" pero donde "los que se han quedado por el camino son el resto de los concejales", Vega ha insistido en que la invitación es para "alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas".

"El lenguaje inclusivo es algo que ya está consolidado y a nadie se le ocurría llamar alcalde a Ana Guarinos sino alcaldesa Ana Guarinos", ha reiterado.