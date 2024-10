Las primeras entregas de electrolizadores de Accelera by Cummins en Guadalajara están previstas para fin de año

Inauguración de la gigafactoria de electrizadores ‘Accelera by Cummins’.

Inauguración de la gigafactoria de electrizadores ‘Accelera by Cummins’. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

GUADALAJARA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los primeros electrolizadores para producir energía verde de la planta que la multinacional americana Accelera by Cummins ha inaugurado este jueves en Guadalajara, con la presencia, entre otros, del presidente regional, Emiliano García-Page, verán la luz antes de fin de año e irán destinados a una empresa del sector petroquímico de Europa.

Una fábrica de última generación, diseñada para producir centenas de electrolizadores por año (500 electrolizadores anualmente), aunque al tratarse de una industria nueva tendrán que observar la evolución de los productos y sus dimensiones y en función de ello fabricarán modelos de diferente potencia, aunque de momento se mueven en escenarios de cientos de megavatios, tal y como ha señalado a los medios de comunicación el director de la planta, David Heredero, tras finalizar el acto de inauguración de la fábrica.

Un edificio también altamente sostenible, levantado en el Polígono del Ruiseñor de Guadalajara capital, que iniciaba su andadura el pasado mes de abril con una importante inversión de unos 75 millones de euros y con el compromiso de financiación de más de 7 millones de euros de fondos europeos por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En cuanto a su plantilla, si bien inicialmente es de algo más de 80 trabajadores, la intención es que se vaya incrementando próximamente hasta superar los 200 empleados, siendo más de la mitad de los empleados de Guadalajara o de la región, con perfiles con Formación Profesional e ingenierías en distintas disciplinas, que han sido formados previamente, gracias a acuerdos de colaboración con las administraciones con representación en la provincia.

Se trata de la primera planta de producción de energía verde en la provincia, la más grande en estos momentos dedicada a la producción de electrolizadores y donde se utiliza ya una tecnología PEM que va suponer un gran desarrollo para el futuro entendiendo que la fábrica afronta aún una fase de crecimiento.

En la inauguración de esta nueva industria, además del presidente de la región y directivos de la compañía norteamericana, ha estado también la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; la secretaria de Estado de Comercio, María Antonia López, y la consejera de Economía, Patricia Franco.

ATRACCIÓN DE EMPRESAS

Previamente al corte de la cinta con el que se daba por inaugurada la fábrica, el presidente de Castilla-La Mancha iniciaba su intervención recordando el importante papel que jugaron en su momento la consejera de Economía y el ex alcalde y hoy concejal y diputado nacional del PSOE, Alberto Rojo, en la elección de Guadalajara para la ubicación de esta gigafábrica y dejando caer que no siempre se aprovecharon este tipo de oportunidades en la capital alcarreña.

No ha hecho mención a nadie al respecto pero si lo ha calificado como algo "incomprensible" para él, una realidad que, no obstante, se ha invertido en los últimos años. "Siempre hay gente que le gusta que las cosas se queden como están, no sea que cambiando mucho también les de por cambiar a los políticos", ha apuntado.

"Esta implantación ya está consiguiendo atraer a otras", ha afirmado el presidente regional, haciendo referencia a la ampliación de FM Logistic en la provincia y avalando la gran oportunidad para España que supone esta empresa y su apuesta teniendo en cuenta que "lo que en unos años no sea sostenible, será insostenible".

COLABORACIÓN

De su lado, la alcaldesa ha hecho especial hincapié en el importante papel que juegan las administraciones para que proyectos de este calibre salgan adelante, reconociendo que Guadalajara cuenta con una "magnífica potencialidad" por su situación geográfica y abriendo sus puertas a la colaboración.

"Es una magnífica noticia para la ciudad y también para el objetivo y la apuesta decidida por la descarbonización", ha subrayado, a la vez que ha apelado a la colaboración público-privada como algo "absolutamente necesario" para sacar adelante iniciativas como esta. "Es un día feliz y de celebración. Esta es su casa. Estamos para abrir puertas y generar oportunidades, concluía, aludiendo igualmente a la nutrida presencia de mujeres con cargos en el acto.

Guarinos, que ha hablado antes que García-Page, ha hecho alusión al creciente papel de las mujeres en distintos cometidos. El presidente regional, en su intervención, ha dicho ser muy consciente de que el colectivo femenino trabaja muy bien. "Te has quedado a punto de decir que a ver si la presidencia de la Junta es de una mujer, y ese es un deseo que comparto, a ser posible cuando ya no esté", ha bromeado García-Page, animando a Guarinos a presentarse como candidata a la Presidencia del Gobierno regional o al Estado porque "tus jefes son todos hombres y no les veo pedir perdón por serlo".

Durante el acto, Cummins ha mostrado su claro compromiso para liderar con sus clientes la transición energética, entendiéndose que los electrolizadores producimos en la planta son clave para un futuro de cero emisiones para muchas industrias ya que el hidrógeno verde se usa ya en muchos sectores y puede ayudar a reducir las emisiones de carbono.

SOLUCIONES SOSTENIBLES

"Es un gran día para todos porque avanzamos juntos hacia el futuro de la energía", ha señalado la presidenta de Accelera by Cummins, Emy Davis, en su intervención, coincidiendo con la presidenta y directora general de Cummins, Rennifer Rumsey, en que el cambio climático es hoy el gran reto y también una oportunidad para desarrollar soluciones sostenibles que mejoren vida personas e impulsen el crecimiento económico.

Para Rumsey, los electrolizadores son clave para avanzar en la economía del hidrógeno verde como una fuente de combustible "confiable y asequible", elogiando el apoyo de las administraciones a la hora de instalarse en Guadalajara y anunciando que la idea es llegar a alcanzar una producción de un gigavatio al año, con el convencimiento, además, de que su presencia en Guadalajara conllevará un impacto "muy positivo" no solo para esta provincia sino para Castilla-La Mancha.

Por su parte, Patricia Franco ha reconocido que tres años y medio después de que se anunciara la llegada de esta planta a Guadalajara es una realidad, remarcando la contribución del Gobierno de Castilla-La Mancha a este proyecto con incentivos que superarán los 7,9 millones de euros y resaltado también la presencia de más de un 30% de mujeres en su plantilla. "Es un día redondo", ha subrayado.

Para la secretaria de Estado de Comercio, se trata de un proyecto "estratégico" para España y una de las mayores fábrica de electrolizadores del mundo, muy ligada a los objetivos de descarbonización siendo para ello vitales los electrolizadores, considerando Guadalajara un importante destino para proyectos de inversión de alto valor añadido no solo por contar con suelo industrial sino por su "excelente" red de carreteras.