Productores de C-LM piden servicios mínimos y soluciones urgentes en la huelga de transporte: "Los animales se mueren"

TOLEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Productores de Toledo y Castilla-La Mancha han pedido este martes que se establezcan servicios mínimos en la alimentación animal y que sea considerada un bien de primera necesidad ante la huelga de transportes; al tiempo que han solicitado a las administraciones soluciones urgentes porque los animales de sus granjas se están muriendo y la situación "es desesperada".

Así lo han indicado en rueda de prensa el gerente de Asprovac, Álvaro Muñoz; el presidente de Avicam, Francisco Olivares; el director gerente de Argaporc, Tomás Recio; el representante de la Asociación de Fabricantes de Pienso de la provincia, Mario Contento; la presidenta provincial de Asaja, Blanca Corroto; y el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga.

Madruga ha señalado que la situación es "totalmente insostenible" y para todos estos sectores "es agónica", a lo que ha añadido que no se da la importancia necesaria y que la soluciones que se están llevando hasta el momentos "son parches". "No sabemos por qué aquí no actúa nadie para abastecer a este tipo de empresas".