El proyecto de la Unidad de Prevención y Reacción de Policía Nacional en Ciudad Real estará "muy avanzado" en unos meses

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha avanzado este martes que el proyecto de la Unidad de Prevención y Reacción de Policía Nacional en la provincia de Ciudad Real estará "muy avanzado" en unos meses.

Así lo ha indicado durante su discurso en el acto de toma de posesión del nuevo jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha, Francisco Herrero Fernández Quesada, donde ha indicado que supondrá "un gran avance" en términos de seguridad para la provincia.

Unas unidades que, según ha recordado el director general de la Policía Nacional, hasta ahora están presentes, dentro de Castilla-La Mancha, en las provincia de Toledo y Albacete.

Pardo ha enmarcado este anuncio en el "gran esfuerzo de modernización" que está haciendo el Gobierno en la Policía Nacional de Castilla-La Mancha, "sobre todo en instalaciones e infraestructuras policiales".

Momento en el que ha recordado que hace poco se inauguró la Comisaría Provincial de Cuenca, que está pendiente de inaugurarse la de Puertollano, aunque ya está en funcionamiento, o que se trabaja con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en el proyecto de la nueva comisaría en esta localidad.

También ha dicho que está en una "fase muy avanzada" y ya se está ejecutando la base del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (GEO) en Guadalajara, "que va a suponer una inversión superior a los 60 millones de euros y la base más avanzada de una unidad táctica policial de Europa cuando esté finalizada, espero, que en un par de años".