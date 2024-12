PSOE CLM destaca que en el Congreso ha habido "autocrítica" y ve lógico que se debata más de ideas que de liderazgos

Acusa a Núñez de tener "un problema de comprensión lectora" al no entender la multilateralidad en financiación es buena para C-LM

TOLEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha afirmado que ha habido "autocrítica" dentro del Congreso Federal que el partido ha celebrado este fin de semana en Sevilla y ha considerado dentro de lo habitual que se debata más sobre ideas y que de liderazgos.

"Es lógico que cuando hay presidencias del Gobierno no se discuta sobre los liderazgos. Obviamente, los militantes no van a alterar a través de un liderazgo interno el liderazgo más importante, que es el que se ejerce sobre las urnas", ha afirmado Gutiérrez en rueda de prensa a preguntas de los medios.

Cuando "hay liderazgos nacionales, presidentes nacionales, presidentes autonómicos y alcaldes", a juicio de Gutiérrez, es "conveniente y positivo" que "se vean reflejados en los liderazgos orgánicos".

A pesar de esta consideración, "ha sido un congreso de debate", tal y como ha remarcado Gutiérrez. "Es normal y bueno para dar también estabilidad al conjunto de las instituciones que los congresos se centren en ser de ideas, de debates, de políticas".

SÍ HA HABIDO AUTOCRÍTICA

Preguntado si en esta cita de los socialistas ha habido autocrítica, ha señalado que "obviamente sí se ha ejercido", aunque en el PSOE "se dice que históricamente esta autocrítica nunca es suficiente".

"Ha habido debates muy interesantes y muy necesarios que han conllevado esa autoevaluación del Partido Socialista", ha afirmado Gutiérrez.

Asimismo, ha mandado un mensaje enhorabuena y de felicitación al conjunto de la Ejecutiva federal, al secretario general también reelegido y a los miembros elegidos por Castilla-La Mancha, especialmente a Isabel Rodríguez y a Milagros Tolón.

"MUY SATISFECHOS"

La "recuperación de los principios históricos del feminismo" ha sido uno de los aspectos de los que el PSOE de Castilla-La Mancha se siente más satisfecho tras el Congreso, poniendo especial énfasis en el trabajo de las delegadas castellanomanchegas, lideradas por la consejera de Igualdad, Sara Simón.

En torno al debate de las siglas LGTBI, Gutiérrez ha ensalzado que el PSOE "vuelve al concepto clásico, tradicional, en el que se sienten representadas la inmensa mayoría de las mujeres de este país, que es ese concepto de igualdad y de feminismo que veníamos desarrollando especialmente desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero".

La "multilateralidad" adoptada en este congreso supone para el PSOE de Castilla-La Mancha que no "habrá reforma del sistema de financiación del régimen común si no es por un acuerdo de las comunidades autónomas en su conjunto". "La multilateralidad es una garantía en la forma en el que no puede haber acuerdos bilaterales más allá de acuerdo de aquellos de competencias exclusivas que, conforme a los estatutos de autonomía, tiene cada comunidad autónoma".

Gutiérrez ve importante que el acuerdo en financiación "no introduzca el concepto de ordinalidad, como pedían algunas federaciones con más recursos económicos".

También en materia de agua, el PSOE de la región se congratula de haber introducido una enmienda en la que se refleja el compromiso de limitar las transferencias de agua en casos de necesidad de abastecimiento humano y poner fin a las que sean para "objetivos puramente económicos".

PAGE, EL LÍDER MÁS VOTADO DE ESPAÑA

Sobre los congresos regionales, Sergio Gutiérrez ha recordado que la cita de los socialistas castellanomanchegos se celebrará el 18 y 19 de enero, con la intención de llegar a mediados de junio "con todo el organigrama renovado, con todos los congresos provinciales celebrados y con todas las asambleas locales celebradas", al menos "las más importantes".

De Emiliano García-Page ha ensalzado que sea "el socialista más votado de toda España y el líder político más valorado de Castilla-La Mancha, con mucha diferencia", un liderazgo que se refleja en el terreno institucional y social.

Finalmente, y sobre las críticas del presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, asegurando que el presidente de Castilla-La Mancha ha "hecho el ridículo" al asumir en su ponencia sobre financiación autonómica la "bilateralidad que defiende Pedro Sánchez", Sergio Gutiérrez ha acusado al líder del PP de tener un "problema de comprensión lectora", destacando "con rotundidad" que el acuerdo "es un buen acuerdo" para la región.