PSOE destaca los datos de desempleo año a año desde que gobierna Page y afirma que "no hay mejor regalo de Reyes"

TOLEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha destacado este viernes que "desde que gobierna el presidente, Emiliano García-Page, en Castilla-La Mancha, no ha habido ni un solo año en el que no haya habido bajada del desempleo", y ha afirmado que "no hay mejor regalo de Reyes".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Abengózar ha valorado las cifras de paro y afiliación del mes de diciembre que se han conocido este viernes en la región y ha remarcado que Castilla-La Mancha cierra 2024 con "el mejor dato de desempleo en 17 años".

La portavoz socialista ha querido subrayar, además, la forma en que los socialistas "hemos afrontado las crisis que hemos pasado, con medidas y políticas de impulso al crecimiento económico y de impulso también al crecimiento del empleo".

Por eso, ha insistido en la reducción del paro y en la creación de empleo año a año desde que gobierna Page en Castilla-La Mancha "frente a los mensajes apocalípticos" del PP.

"Pronosticaban recesión, pronosticaban desempleo masivo en esta región", ha recordado Abengózar, quien ha aseverado que "dato mata relato", pues "Castilla-La Mancha acaba el 2024 con una bajada de 7.040 personas desempleadas en el conjunto del año".

Ha asegurado que "esta es la senda marcada por el presidente Page en el año 2015, la del crecimiento económico y del empleo" y "por la que vamos a continuar trabajando en la región, acompañada de los mejores presupuestos para 2025".

"Aquí también el dato mata el relato", ha apuntado, y ha subrayado que son "más de 505 millones de euros en el presupuesto castellanomanchego para seguir impulsando estas políticas de crecimiento económico y del empleo".

Es decir, que "aquellos que decían sus mensajes apocalípticos de recesión, de desempleo masivo", ha criticado, empleaban 340 millones de euros menos a las políticas que impulsan el crecimiento y "ahora hemos triplicado el presupuesto en la última década", ha zanjado.