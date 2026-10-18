El PSOE de C-LM califica de "traición" a la región el Pacto Nacional del Agua planteado por Feijóo

La vicesecretaría General del PSOE provincial de Ciudad Real, Blanca Fernández, en Malagón. - PSOE C-LM

CIUDAD REAL 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha calificado de "traición" a la región el Pacto Nacional del Agua que ha planteado el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo y ha criticado el silencio de Paco Núñez a cambio de poder seguir siendo el candidato del PP regional.

Así ha expresado desde Malagón (Ciudad Real), Blanca Fernández, vicesecretaría General del PSOE provincial de Ciudad Real y miembro del Comité electoral del PSOE de Castilla-La Mancha, que ha cargado contra la propuesta en materia hídrica formulada por Feijóo, que supone que el agua de los ríos de Castilla-La Mancha se transfiera de forma prioritaria hacia Murcia y el Levante.

"Feijóo ha sido capaz de prometer en Aragón que no habrá trasvase del Ebro porque en esa comunidad existe un PP fuerte; sin embargo, ha dejado claro que el agua destinada a Murcia saldrá del Tajo, del Júcar y del Segura", ha señalado Fernández.

Asimismo, ha dirigido sus críticas hacia Núñez, a quien ha acusado de no haber defendido en ningún momento los intereses hídricos de Castilla-La Mancha.

"Hemos asistido a un pacto oculto entre Génova y Núñez: él ha callado, ha consentido y, a cambio, le han permitido ser candidato", ha afirmado dirigente del PSOE.

Para Fernández, la posición de Núñez responde a una "enorme debilidad política" que le ha impedido exigir que los ríos de Castilla-La Mancha no se toquen.

La vicesecretaria General del PSOE de Ciudad Real ha concluido afirmando que el PP se ha consolidado como "el gran peligro para los derechos del agua en Castilla-La Mancha".