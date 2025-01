PSOE C-LM pide a Núñez que se implique con Gobierno regional en el modelo de financiación y deje "los regates cortos"

TOLEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Socialista Fernando Mora ha pedido este jueves al presidente regional del PP, Paco Núñez, que se implique con el Gobierno de Castilla-La Mancha en el modelo de financiación y en defender los intereses de Castilla-La Mancha y dejar los "regates cortos".

A preguntas de los medios en rueda de prensa por el hecho de que el nuevo decreto ómnibus haya dejado fuera la actualización de las entregas a cuenta que reciben las comunidades autónomas, Mora ha lamentado, no obstante, que ese "ofrecimiento" a Núñez "no lo va a recoger, sino que nos va a marear con no sé qué historias".

Por ello, ha pedido al PP regional que, cuando haya que hacer las entregas a cuenta, las apoye su partido a nivel nacional "y no empecemos otra vez con los regates cortos a los que acostumbra el Partido Popular en Castilla-La Mancha".

En este contexto, y respecto al voto favorable del PP al nuevo decreto, que deja fuera esas entregas a cuenta, el socialista ha asegurado que "lo que falta es una falta de coherencia y una falta de perspectiva por parte del principal partido de la oposición", preguntándose "a qué están jugando".

Un cambio de rumbo de los 'populares' que ha provocado que en todas las comunidades autónomas del Partido Popular "están que bufan" a consecuencia de la actitud de su presidente regional, Alberto Núñez Feijóo, y que, en su opinión, el presidente regional del PP "ya no es que esté despistado, es que está como elefante en cacharrería", criticando la "actitud de desorientación" de ese partido.

"No se puede estar en una cosa y en la contraria, llevar razón en las dos cosas y al final no atinar con ninguna. Pues eso es lo que está haciendo el Partido Popular", ha concluido, considerando que "lo que exige la política es seriedad a todos, al Gobierno y a la oposición", aunque "en este caso es que la oposición está siendo menos seria que nadie", ha añadido.