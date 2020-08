PSOE C-LM ve el acuerdo de FEMP y Gobierno "mejorable" y confía que en el Congreso encuentre consenso para mejorarlo

TOLEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla-La Mancha, Miguel Zamora, ha calificado el acuerdo alcanzado entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno de España como "mejorable", aunque ha confiado en el trámite de validación del decreto en el Congreso encuentre "el consenso necesario para mejorarlo".

En una rueda de prensa en la Cortes, Zamora ha indicado que este acuerdo "simboliza un cambio de rumbo en cuanto a la política que ha llevado el gobierno de España respecto su financiación de los ayuntamientos".

"Durante muchos años, desde 2012, venimos acusando los ayuntamientos de esta tierra el cerrojazo que aprobó Montoro y Rajoy que no permitía ni gastar un poco", ha aseverado, añadiendo que esto fue "fue el cerrojo a todos los ahorros y gastos que podrían hacer los alcaldes y alcaldesas a favor de sus vecinos".

A su juicio, desde el PSOE han visto que el PP "no ha pedido lo que hoy pide, sino que aplaudió, aprobó y defendió esa política de austeridad, del cerrojazo. "Pero, aun así, con este acuerdo, estamos mejor que antes, que estábamos en la nada".

Con todo, ha añadido que el acuerdo al que han llegado "es mejorable, pero que confiamos que en el trámite parlamentario se busquen los consensos necesarios para mejorarlo, porque otro hecho es que a día de hoy no existe el consenso que todos querríamos para que el acuerdo llegue a buen puerto y se pueda manifestar en una convalidación".

PIDE A NÚÑEZ "NO ESTAR A DOS AGUAS" EN MATERIA HÍDRICA

En otro orden de asuntos, Zamora ha pedido a Núñez que no esté "debatiendo a dos aguas", y le ha pedido "que deje de ser un obstáculo de los intereses de la tierra y se manifieste en favor de los ciudadanos de la región y que diga con quien está, si con Génova para contenta a Casado y a Murcia o para lo que debería ser, que es la defensa de los ciudadanos de su tierra".

"Es triste ver que un gobierno socialista en España está cambiando la política del país en agua, mientras que el PP de Núñez no ha abierto la boca en este sentido para no poner en descontento a Génova y no afear a Casado la política del agua".

Con todo, el socialista ha pedido el fin del trasvase y que se aplique ya las sentencias tanto españolas como europea relativas a los caudales mínimos del Tajo.