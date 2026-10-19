PSOE C-LM ve respetable la alianza con Frente Amplio en Senado pero no tiene información sobre cómo se articulará

La portavoz del PSOE en las Cortes de C-LM, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

TOLEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha considerado una "estrategia respetable" la decisión de su partido a nivel nacional de concurrir al Senado en las próximas elecciones generales junto a Frente Amplio, aunque ha asegurado que en el PSOE castellanomanchego no tienen información sobre cómo se articularán las candidaturas.

Abengózar, a preguntas de los medios, ha aseverado que "se trata de que la ciudadanía pueda elegir, tener total transparencia, mostrar las cartas cada uno y que la ciudadanía decida qué es lo que les conviene o qué es lo que les interesa votar".

"Creo que, en todo caso, estamos hablando de estrategias políticas, electorales, desde luego respetables", ha insistido.

En todo caso, ha puesto de manifiesto que no sabe "qué decir" sobre cómo se llevará a cabo la alianza "mientras la Federal no se pronuncie y no tengamos información desde los distintos partidos a nivel regional".

"No tengo más información que la que, de momento, manejamos todos", ha apostillado.

DEFIENDE EL VOTO ÚTIL

A renglón seguido, Abengózar ha señalado que en estas elecciones hay que "aprender de lo vivido", recordando que desde el PSOE siempre se ha apelado "al voto útil", algo que en este momento tienen que seguir haciendo, ha añadido.

"Nosotros seguiremos defendiendo que el voto útil es importante y tan importante como para que luego, en el Congreso de los Diputados, podamos hacer o sacar adelante medidas progresistas, sociales, de una manera holgada y no tener que sufrir como hemos estado sufriendo en esta legislatura para sacar adelante medidas que son sociales, puramente sociales", ha expresado.