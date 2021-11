PSOE ofrece a Núñez firmar en C-LM la declaración acordada en Galicia para reivindicar "una financiación justa"

GUADALAJARA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, ha ofrecido al presidente del PP, Paco Núñez, firmar en Castilla-La Mancha la declaración institucional acordada en Santiago de Compostela por ocho presidentes autonómicos, entre ellos Emiliano García-Page, para reivindicar "una financiación justa".

"Queremos dar una nueva oportunidad política" a Núñez para que, de "una vez por todas", consiga "alinearse" con los intereses de esta tierra y, por ello, Gutiérrez ha ofrecido al líder del PP firmar en Castilla-La Mancha el mismo acuerdo que Page ha firmado con otros presidentes autonómicos en Galicia para reivindicar "una financiación justa".

El 'número dos' del PSOE, antes de comenzar el congreso provincial del PSOE de Guadalajara, ha propuesto a Núñez firmar este acuerdo con el resto de partidos políticos de la región con el fin de que el presidente del PP castellanomanchego --ha dicho-- reivindique ante el presidente del PP, Pablo Casado, "lo mismo que defendemos en Castilla-La Mancha ante el resto de instituciones".

"No aguantamos más traiciones, señor Núñez, ni con el agua ni con la financiación ni con otras cuestiones que necesitamos en esta tierra, necesitamos unidad, queremos unidad", ha reclamado.

Sergio Gutiérrez ha afirmado no entender cómo Page puede llegar a acuerdos con Feijóo y con Mañueco y también con los presidentes socialistas de Asturias y de Extremadura, y no con el presidente del PP de Castilla-La Mancha, algo que achaca a que Núñez "no abandona ni su radicalismo ni su populismo".