PSOE pedirá que Guarinos retire el presupuesto para 2025: "Consagra la subida de impuestos y quita vida a la ciudad"

GUADALAJARA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha avanzado que va a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos presentado por el equipo de Gobiero de Ana Guarinos, pues considera que dichas cuentas "consagran la subida de impuestos y quita vida a la ciudad".

"¿Dónde está el agujero económico de la ciudad, con un presupuesto de 100 millones de euros?", ha preguntado el edil Alberto Rojo, que ha añadido que éstas "son las cuentas de la verdad, porque Ana Guarinos se inventó un agujero para rompernos el bolsillo".

Según informa el partido, el concejal socialista ha lamentado que los números presentados por el equipo de Gobierno "sean las cuentas del retroceso; que van a seguir quitándole vida a la ciudad y unas cuentas cojas, porque recogen ingresos que no son reales".

Así las cosas, ha añadido que, "como era de prever, su presupuesto "no aportan nada, no recogen nuevos proyectos, y mal que le pese a Guarinos, sigue viviendo de las rentas casi a la mitad del mandato".

"Durante los cerca de dos años de gobierno de PP y Vox en Guadalajara, los proyectos siguen siendo los de mi gobierno, y los fondos siguen siendo fondos de otras administraciones, como el Gobierno autonómico o el Gobierno de España, con más de dos millones de euros para la formación, o siete millones de euros en materia de vivienda, para las 156 viviendas asequibles, que pone sobre la mesa el Gobierno de Emiliano García-Page", ha defendido.

Por ello, Rojo ha exigido a Guarinos "que deje de mentir", porque "no congela y mantiene la brutal subida de impuestos; y este año, además, con la subida del billete del autobús y 1.500 plazas más de zona azul. En definitiva, más impuestos para no hacer nada, porque a Guarinos aún no le podemos atribuir ni un solo proyecto".

En relación a la enmienda a la totalidad que presentará el Grupo Municipal Socialista, ha explicado que tiene su base en que "la distribución de estos 100 millones de euros no aporta nada a la ciudad; mantiene el 'palo' al bolsillo de la ciudadanía; consagra el sectarismo cultural, rompe un modelo deportivo pensado en los vecinos y vecinas y es tremendamente pobre en inversiones".

"Guarinos vuelve a las recetas del PP del pasado: palo al bolsillo de los vecinos y vecinas, en lugar de buscar nuevas fuentes de ingresos como sí hicimos durante mi mandato, a pesar de las dificultades de la pandemia y de la guerra, suprimiendo ahora la tasa de solares, la tasa a las eléctricas o la tasa de publicidad, que no aparecen reflejadas en las cuentas. Son dos ejemplos de tres tasas nuevas que poco a poco había que ir implementando; había que irlas trabajando. Pero Guarinos vuelve a lo fácil", ha condenado.

En definitiva, ha finalizado Rojo, el hecho de que la previsión de ingresos se incremente hasta cifras ya cercanas a los 100 millones, "no solo desmonta las mentiras de Guarinos; sino también, las constantes mentiras que el PP hacía cuando ejercía la oposición, diciendo que mi gobierno estaba arruinando la hacienda local. Empezamos a transformar la ciudad, e hicimos que de 68 millones, el presupuesto superase los 90 millones a pesar del histórico frenazo económico de la pandemia y la guerra".