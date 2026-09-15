PSOE pide a Núñez "valentía" para defender a Castilla-La Mancha en materia de agua y financiación "como hace Page"

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Álvaro Toconar - PSOE

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Álvaro Toconar ha pedido este miércoles al presidente del PP regional, Paco Núñez, "valentía" para defender a Castilla-La Mancha en materia de agua y de financiación autonómica, "como está haciendo desde años el Gobierno de Emiliano García-Page".

Toconar ha señalado en rueda de prensa que desde Castilla-La Mancha los socialistas van a seguir defendiendo "la igualdad de oportunidades como base del sistema democrático", y que, por ello, no pueden estar de acuerdo con una financiación que es "contraria" a esa igualdad y que perjudica de forma muy particular a los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla-La Mancha.

Es el mismo argumento que mantiene el PSOE en materia de agua, ha recordado, y de ahí que las palabras del presidente de Murcia sobre que si el PP llega al Gobierno de España va a "tumbar" los caudales ecológicos del Tajo "nos producen todo nuestro rechazo como defensores de la igualdad de oportunidades", ha aseverado.

"Y lo que nos produce aún más rechazo es que Núñez ante estas declaraciones se ponga de perfil y, una vez más, vuelva a acatar los argumentos del PP de Murcia y del PP de Génova en detrimento de los intereses de Castilla-La Mancha", ha añadido.

En este punto, Toconar ha asegurado que una vez más queda claro que "la garantía" de defender la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla-La Mancha, la representa el Gobierno de Emiliano García-Page, y ha afirmado que el PSOE no estará de acuerdo con todo lo que vaya en contra, "venga de quien venga y venga de donde venga".

Por último, ha sostenido que Núñez tiene hasta la convocatoria de elecciones autonómicas y municipales para poner sobre la mesa, de una vez por todas, "la defensa de Castilla-La Mancha y qué modelo quiere el PP para nuestra región".

Hasta ahora, ha concluido, Castilla-La Mancha lleva diez años esperando a que el PP regional se manifieste al respecto, y "cuarenta años esperando a que en algún momento el PP defienda los intereses del agua de los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla-La Mancha", ha lamentado.