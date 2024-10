PSOE suspende la tramitación de la reforma del Estatuto hasta que el PP no retire su enmienda a la reforma electoral

TOLEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha anunciado que da por suspendida la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha después de que el PP presentara una enmienda en la que solicita que la horquilla de diputados en las Cortes regionales se mantenga entre los 25 y 35.

En rueda de prensa, Gutiérrez ha tachado esta decisión de "profunda decepción" señalando que el PP ha tomado esta decisión "por orden de su líder, Alberto Núñez Feijóo", porque "Génova les ha cambiado de opinión". "Son unos titiriteros políticos", ha asegurado Gutiérrez sobre los 'populares' castellanomanchegos y sobre su líder, Paco Núñez.

"Hasta que el PP tenga las agallas de defender su palabra, damos por suspendida la tramitación de la reforma del Estatuto", ha remarcado el número 'dos' de los socialistas en la región, precisando que la decisión de romper con el PP la han tomado esta mañana.

Confía Gutiérrez que el PP recapacite y que retire esta enmienda, añadiendo que el texto ahora queda en suspenso, cuando las previsiones de que fuera votado en las Cortes se correspondían con mediados del mes de diciembre.

El acuerdo para reformar el Estatuto se corresponde con un "triángulo equilatero que comprendía tres partes", ha afirmado Sergio Gutiérrez. La primera, sobre el potencial económico y cultural de Castilla-La Mancha; la segunda, blindar los derechos sociales y trabajar en nuevos derechos ambientales, y la tercera, renovar el pacto institucional, "derogando el pucherazo de la ley de Cospedal".

"No se puede hacer que todos mantengamos las partes y que el PP, con la excusa de subordinación a Feijóo, se quite de una parte del acuerdo, no lo podemos permitir, el pacto es global", ha aseverado Sergio Gutiérrez.