El PSOE de Toledo pide al alcalde que "recapacite" y dé "un paso atrás" en los recortes a las ayudas a clubes deportivos

TOLEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha pedido al alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, que "recapacite" y dé un paso atrás en los "recortes" que su Gobierno ha aplicado a las subvenciones de los clubes deportivos para "evitar hundir al deporte toledano y que muchos clubes desaparezcan".

Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa el viceportavoz socialista, Pablo García, quien ha incidido en que, en un presupuesto de 100 millones de euros como el que tiene el Ayuntamiento de Toledo, "el deporte no es deficitario, deben valorarlo como una inversión en salud y en el fomento de valores", según han informado los socialistas en nota de prensa.

"No voy a subir los impuestos decía el señor Velázquez, ¿se acuerdan?", ha señalado Pablo García, para recordar que en menos de un año ha subido el recibo del agua y ahora impone una subida de tasas en las escuelas deportivas y alquileres del Patronato "y no contento con eso, disminuye la bonificación a los clubes por el uso de las instalaciones municipales". Bonificación que pasa del 85% al 50% para clubes que tienen su razón social en la ciudad y el 25% para clubes que no la tienen.

"¿El señor alcalde está seguro de que los clubes han acogido este recorte del PP en deporte de forma positiva?", se pregunta Pablo García, porque "lo que nos llega a nosotros de diferentes clubes es justo lo contrario", ha explicado para exponer varios ejemplos de cómo van a afectar estos recortes a los clubes deportivos que, en algunos casos, podrían suponer su disolución.

LAS FAMILIAS, PRINCIPALES AFECTADAS

Así, ha explicado que algunos clubes van a pasarán a pagar 50.000 euros al año; otros, como los de natación, en 9 meses van a pagar cuatro veces más que antes. De 2.576 euros con el precio anterior de 0,80 euros el baño por nadador, a 9.720 euros con el precio del PP, de 18 euros la hora y calle. Otro ejemplo que pone es que "si una familia paga al mes 50 euros por niño, con el recorte de los 'populares' pasarán a pagar 200 euros. Pero y si se trata de una familia con más de un hijo que practica deporte, ¿van a invertir un sueldo prácticamente entero para que sus hijos practiquen hábitos de vida saludable?".

Además, otros deportes que se practican en pabellones pueden pasar de pagar en cinco meses de 800 euros a 2.900 euros. "Y todo este incremento repercutirá en los bolsillos de las familias toledanas, 130 euros más al año en muchos casos", ha insistido el edil socialista.

"¿Eso es lo que quiere el señor alcalde? Porque lo que quiere el concejal de Deportes ya lo sabemos, asfixiar a los clubes para que muchos de ellos desaparezcan y que solo puedan hacer deporte aquellos que se puedan permitir pagarlo".

EL CONCEJAL DE DEPORTES "CONTINÚA MINTIENDO"

Para justificar esto, como ha explicado Pablo García, lanzan "mentiras como que el recorte de dicha subvención se debe a que van a mejorar las instalaciones deportivas con su mantenimiento y creando otras nuevas, que según el concejal no se crean desde 2011". "Una mentira más del Gobierno de Velázquez ya que, solo en la última legislatura, sin tocar las subvenciones e invirtiendo una partida presupuestaria para méritos deportivos, se ha remodelado la zona deportiva del Polígono, la piscina cubierta del Salto del Caballo, la zona deportiva de Santa Barbara (pabellón, campo de fútbol, pista multideportiva, nuevo parque de calistenia) y se han mejorado y creado nuevas instalaciones deportivas en La Legua y Valparaíso. Y todo esto sin recortar las subvenciones ni subir las tasas del Patronato Deportivo Municipal".

Además, ha recordado que el PSOE dejó un Patronato "modernizado, con una nueva web para realizar cualquier gestión --hace cuatro años no se podía hacer ningún trámite online--, con la negociación de un convenio colectivo muy avanzada y con récord en número de usuarios".

Y ha insistido en que el Grupo Municipal Socialista no quiere que pase lo que pasó en Guadalajara que, tras recibir el título de Ciudad Europea del Deporte, "se centraron en eventos grandilocuentes y propaganda al servicio del Gobierno, del Partido Popular, y dieron la espalda a los clubes de Guadalajara, sobre todo al deporte base y llevaron a su Patronato Deportivo a la ruina y disolución".

Por último, ha dicho que son los ciudadanos de Toledo los que deben reflexionar porque con el PP se suben los impuestos y se recortan subvenciones y porque con el PSOE no se subían impuestos ni tasas y se bonificaba a los clubes, a la vez que se invertía en el mantenimiento y en la creación de nuevas instalaciones deportivas en todos los barrios.