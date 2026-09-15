Puy du Fou España supera los seis millones de visitantes desde su inauguración en 2021

Instalaciones de Puy du Fou en Toledo. - PUY DU FOU

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Puy du Fou España ha superado la cifra de seis millones de visitantes desde su apertura en 2021. El hito, registrado el pasado sábado 12 de septiembre, ha sido reivindicado por la dirección del parque temático ubicado en Toledo como muestra del crecimiento sostenido del proyecto.

En apenas seis años, se estima que uno de cada ocho españoles ha visitado Puy du Fou España, una cifra que refleja la dimensión y la acogida que ha alcanzado el proyecto desde su apertura en 2021, según ha trasladado Puy du Fou por nota de prensa.

Con motivo de este hito, Olivier Strebelle, consejero delegado de Puy du Fou España, ha querido agradecer la confianza de todos los visitantes que han hecho posible este camino. "Seis millones de visitantes significan mucho más que una cifra. Significan seis millones de personas que han decidido compartir con nosotros parte de su tiempo, crear recuerdos en familia y descubrir la Historia de una manera diferente", ha declarado Strebelle.

"Esa confianza es nuestro mayor orgullo y también nuestra mayor responsabilidad. Seguiremos trabajando para emocionar a quienes nos visitan y para que cada jornada en Puy du Fou España sea una experiencia inolvidable", ha añadido el directivo.

La empresa ha subrayado que este crecimiento ha contribuido positivamente al desarrollo socioeconómico de la región, generando más de 1.500 puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos.

Además, apuntan que el parque ha evolucionado de un proyecto innovador a posicionarse como referente internacional en los sectores del ocio, el turismo y la cultura.

UN NUEVO HITO PARA EL SUEÑO DE TOLEDO

El crecimiento de Puy du Fou España tendrá este otoño un nuevo hito. El próximo 24 de octubre, por primera vez desde su estreno, El Sueño de Toledo ofrecerá dos representaciones en un mismo día.

La doble función de El Sueño de Toledo se repetirá el 31 de octubre.

Esta programación especial permitirá que cerca de 14.000 personas disfruten del espectáculo nocturno más emblemático del parque en una sola jornada.

UN PROYECTO QUE HA CONQUISTADO AL PÚBLICO

A lo largo de estos años, el proyecto ha recibido algunos de los principales reconocimientos internacionales del sector del entretenimiento y el turismo, consolidando un modelo basado en la excelencia artística, la autenticidad y el respeto por el patrimonio histórico.

Sin embargo, el mayor reconocimiento continúa siendo la confianza del público: millones de personas que regresan, recomiendan la experiencia y la convierten en un plan compartido.