Real Academia de Toledo aboga por mantener los azudes del Tajo porque la ciudad "no se puede entender" sin ellos

TOLEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Jesús Carrobles, se ha mostrado contrario a la eliminación de los azudes en el río Tajo a su paso por la ciudad, alegando que la capital regional "no se puede entender" sin ellos.

Así se ha pronunciado Carrobles este viernes a preguntas de los medios después de que la Plataforma en Defensa del Tajo de Toledo haya manifestado en distintos medios de comunicación que los azudes dificultan el curso del río y que sería bueno para el mismo su eliminación y de que el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, los haya considerado un "engaño" que "hacen creer que mantenemos una lámina de agua suficiente cuando la realidad nos dice que el azud de Santa Ana es capaz de encauzar todo el cauce del tajo a su paso por Toledo".

Carrobles ha apuntado que hay "una corriente que viene de la Unión Europea de eliminar las trabas para naturalizar los cursos fluviales", algo que, considera, "está bien cuando en el Manzanares se eliminó un sistema de balsas que ha mejorado la situación del cauce" pero que, en el caso del Tajo en Toledo, es "diferente".

"Estamos hablando de molinos, presas y elementos que llevan más de 1.100 años. La ciudad de Toledo, desde la Edad Media, no se puede entender sin esos molinos que eran la principal fuerza motriz de toda la industria", ha apuntado.

Es por eso que no se ha mostrado partidario de "retirar lo que ya no sirve", poniendo como ejemplo que "tampoco sirve el acueducto de Segovia pero no es motivo suficiente para prescindir de este tipo de obras".

Es por ello, por lo que ha abogado por "llegar a un acuerdo" para "conservar ese patrimonio y que el río funcione de forma natural". "Los molinos son fundamentales para entendernos a nosotros mismos", ha apostillado.