Reforzar Atención Primaria y test para todos los niños de CLM antes de empezar el cole, nuevas PNL que PP eleva a Cortes

TOLEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular va a registrar este miércoles varias PNL y debates generales para su debate en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para pedir al Gobierno regional que refuerce la Atención Primaria y realice test a todos los niños de la región que, en edad escolar, vayan a empezar el curso el próximo mes de septiembre.

Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios el líder del PP en la región, Paco Núñez, durante un receso de la Comisión de Sanidad que el partido ha celebrado este miércoles en las Cortes.

En este marco, y tras recordar que la región necesita sumar 5.000 profesionales sanitarios, "tal y como dicen sindicatos y colegios de medicina de la región", Núñez ha dicho que "es necesario e imperioso que Emiliano García-Page refuerce la Atención Primaria con más personal y que aumente del número de rastreadores, a los que hay que darles funciones de trabajo relacionadas con la asistencia a la COVID-19".

"Es vital que haya capacidad de poder hacer pruebas diagnósticas en la Atención Primaria y para ello hacen falta medios técnicos y más formación. Esto tiene que venir con un estocaje de instrumentos tecnológicos para que no se vuelva a dar la situación de tensión de la pasada primavera" ha advertido Núñez.

De igual modo, ha reparado en que en pocas semanas se inicia el curso escolar y desde el punto de vista de la salud pública "la figura de la enfermería escolar y los test masivos son dos medidas fundamentales, no solo para el personal educativo y de servicios, sino para todos los niños que forman la comunidad educativa, si queremos evitar brotes masivos de contagios", ha advertido.

Dicho esto, ha defendido que estas propuestas que van a registrar "no salen del presidente del PP, sino que emanan de la Comisión de Sanidad integrada por personal de Atención Primaria y Especializada, epidemiólogos, personal sanitario de residencia de mayores, trabajadores del transporte sanitario, así como personas que están en contacto directo con el COVID-19 porque trabajan en los servicios de urgencias de la región.

"De nuevo estamos viviendo momentos de tensión desde el punto de vista sanitario que desgraciadamente nos recuerdan demasiado a los momentos vividos en marzo. Y quiero lamentar que el presidente de Castilla-La Mancha no esté al frente. Pero el PP y yo, como jefe de la oposición, estamos al servicio de los castellanomanchegos. No pensamos en qué día de qué mes nos encontramos, sino qué problemas tiene la región y como podemos ayudarles a solucionarlos".

"NO ME INTERESA UNA FOTO CON PAGE"

De otro lado, a preguntas de los medios, el líder de los 'populares' se ha pronunciado sobre las manifestaciones del secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, que ha asegurado que detrás de la insistencia que ahora muestra Núñez para alcanzar acuerdos con el Gobierno autonómico está el hecho de que "las encuestas, tanto las internas del PP como las de los socialistas, le vienen colocando en el extremo y ahora tiene la intención de blanquearse".

"El PSOE está preocupado por las fotos, las encuestas y los votos. El PP por los ciudadanos y la salud pública. Yo no quiero reunirme con Page para hacer hacerme una foto, es más, a día de hoy no me interesa una foto con él después de todas las barbaridades que ha dicho de los maestros, los médicos, los mayores e incluso de los fallecidos", ha condenado.

"Si el PSOE quiere atender las propuestas que le lanza el PP es tan sencillo como que Page se ponga ala otro lado del teléfono cuando se le llama, responda a los whatsapp o mensajes o vote a favor de las propuestas que presentamos en las Cortes. No busco fotos con Page, busco que el jefe del Ejecutivo escuche con normalidad al jefe de la oposición, máxime cuando le traslada propuestas que son buenas para el conjunto de la ciudadanía", ha añadido Núñez, que ha concluido afirmando que si el Ejecutivo regional y el PSOE "pensarán menos en fotos, encuestas y elecciones y más en Castilla-La Mancha y los castellanomanchegos seguro que nos iría mejor a todos".