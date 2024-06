La rehabilitación, receta para que la falta de vivienda no frene la repoblación de los núcleos rurales de C-LM

TOLEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Arquitectos, grupos de acción local y Gobierno regional apuestan por la rehabilitación como receta para que la falta de vivienda no frene la repoblación de los pequeños núcleos rurales de Castilla-La Mancha, afectados también por la falta de recursos habitacionales.

"Hay muchos emprendedores o empresas que no pueden avanzar porque los trabajadores que emplean no tienen vivienda donde alojarse", ha alertado la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Elena Guijarro, que ha ejercido de anfitriona en la jornada 'Impulso a la rehabilitación de viviendas en municipios de reto demográfico', que ha acogido la Demarcación de Toledo.

Por este foro, abierto a profesionales del sector, han pasado la directora general de Vivienda, Inés Sandoval, el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, y el presidente de la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (Recamder), Jesús Ortega, que han incidido en reclamar al Gobierno central legislaciones flexibles con soluciones 'ad hoc' a la ideosincracia y las necesidades de la región.

La decana de los arquitectos castellanomanchegos ha incidido en la necesidad de rehabilitar el parque de vivienda de Castilla-La Mancha, con mayor énfasis en los municipios de menos de 5.000 habitantes. El objetivo: potenciar esas localidades y dotarlas de contenido para poder recuperar la actividad económica, la vida y la residencia, a fin de frenar la pérdida de población.

No obstante, Guijarro, que ha insistido en la necesidad de que la rehabilitación sea integral, pese a celebrar la cantidad de fondos que se están manejando para acometer la rehabilitación energética, ha pedido no desatender a las ayudas a la accesibilidad.

AYUDAS A LA ACCESIBILIDAD

"La demanda de ayudas para la accesibilidad sigue vigente. Quedan muchos edificios a mejorar en accesibilidad y necesitamos que estas ayudas estén cubiertas", ha precisado la decana, que ha reivindicado el trabajo que el colectivo al que representa desempeña a la hora de informar y gestionar sobre dichas ayudas.

Por su parte, la directora general de Vivienda, tras poner el foco en el carácter rural de Castila-La Mancha, donde más de la mitad de los municipios tienen menos de 500 habitantes, ha insistido en que para frenar la pérdida de moradores en los pueblos, además de favorecer la movilidad, la conectividad los servicios sociales o el ocio, es imprescindible garantizar que haya vivienda, pues, según ha alertado, la falta de vivienda provoca la migración a áreas urbanas.

"La herramienta básica y esencial para ampliar la oferta de vivienda digna y asequible en zonas rurales es la rehabilitación, que permite recuperar vivienda vacía en desuso y recuperarla para que vuelva a cumplir su función social", ha defendido Sandoval, que añade que dar una segunda vida a esas casas genera empleo y "permite preservar la identidad y la historia de los pueblos, para que sean más atractivos y fomentar, así, el turismo rural, que dinamiza la economía local", ha reparado.

En este punto se ha referido a las ayudas conocidas como PREE 5000, dirigida a fomentar la rehabilitación energética de vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes, que, según ha asegurado "está siendo un exitazo".

"Hace una semana, en una reunión con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la energía, reconocieron a Castilla-La Mancha como caso paradigmático en la ejecución de fondos y número de viviendas beneficiarias", ha presumido Sandoval, que ha reconocido que ese éxito es compartido con los arquitectos, que se han especializado en estas ayudas y están haciendo un asesoramiento técnico y administrativo a los beneficiarios.

Luego de destacar que estas ayudas no están copadas, pues no fija una cuantía máxima de ayuda para rehabilitación integral energética, ha explicado que Castilla-La Mancha está ejecutando los fondos que otras comunidades autónomas no han consumado.

No obstante, y pese a admitir que estas ayudas, cuya convocatoria sigue abierta, tienen muchos beneficios, ha indicado que su departamento va a elevar al IDAE cuestiones a mejorar, como la posibilidad de adelantar un 25% de la ayuda a las familias que tengan menos recursos para afrontar la rehabilitación.

Así las cosas, ha avanzado que en la reunión que van a mantener con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el Gobierno castellanomanchego va a plantear que no solo haya ayudas a la rehabilitación energética, sino también a la conservación y a la accesibilidad.

"Está muy bien instalar placas fotovoltaicas pero si el edificio se cae a cachos no estamos haciendo nada", ha advertido Sandoval, que ha terminado precisando que muchas de las viviendas son previas al Código Técnico de Edificación.

REHABILITACIÓN PARA ALQUILAR

Mientras, el comisionado del Reto Demográfico ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a proponer que en el nuevo plan de vivienda que ponga en marcha el Gobierno central contemple un plan específico para rehabilitar en municipios de reto demográfico y sacar a alquiler vivienda publica y privada.

En este línea, ha recordado que en virtud de una de las medidas del Ejecutivo regional, siete municipios de Castilla-La Mancha van a contar, en los próximos meses, con once nuevas viviendas de alquiler a precio asequible, gracias al proyecto piloto que tiene como finalidad rehabilitar inmuebles de titularidad municipal que han estado, hasta ahora, en desuso.

De su lado, el presidente de la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural ha alertado de que muchas empresas que deciden instalar sus infraestructuras en el medio rural se enfrentan a la falta de vivienda.

Así las cosas, tras reclamar ayuda tanto al Gobierno central como a Europa, ha alertado también de la problemática que a la hora de rehabilitar presentan los municipios con conjuntos históricos protegidos, como Sigüenza.

Sobre este concreto, y a modo de cierre, la decana del Colegio de Arquitectos ha alertado de que en estas localidades, los promotores "no se atreven" a enfrentar una rehabilitación, tanto por la burocracia a la que se tienen que enfrentar como por el coste que conlleva.

De ahí que haya incidido en la necesidad de crear una nueva ley del suelo o modificar la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanizadora (LOTAU) para que agilizar a los municipios más pequeños la tramitación de su planemiento.

"Queda mucho trabajo por hacer, aunque se está yendo en esa dirección", ha terminado añadiendo.