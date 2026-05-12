Las reservas de Entrepeñas y Buendía pierden 6,71 hectómetros hasta acumular 1.635,4, el 64,94% de su capacidad

Archivo - Embalse de Entrepeñas. Imagen de archivo. - RIBEREÑOS - Archivo

GUADALAJARA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 6,71 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.635,4 lo que supone el 64,94 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

El embalse de Entrepeñas ha perdido 5,01 hectómetros, acumulando un total de 622,86 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha descendido 1,7 y acumula 1.012,54 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto, cinco han aumentado y tres han descendido. Así, el de Almoguera gana 0,17 hectómetros hasta los 6,09 de los 7 hectómetros de capacidad máxima; y el de El Atance sube 0,36 hectómetros y se queda con 20,53, de los 35 que puede albergar.

También aumenta el de Beleña, que suma 1,09 hectómetros, y se sitúa con 40,56 de los 53 de su máxima capacidad; el de Pálmaces, que gana 0,61 y acumula 21,69, de su máximo total de 31, y el de La Tajera, que crece en 0,06 hectómetros y se queda con 45,54 de un total de 59.

Por contra, el de Bolarque pierde 0,18 hectómetros hasta los 24,17 de su capacidad máxima de 31; el de Alcorlo pierde 0,52, quedándose con 147,11 hectómetros de su capacidad máxima de 180; y el de El Vado cae en 0,79 hectómetros, hasta los 39,18, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, baja 0,41 hectómetros esta semana y almacena 5,61 hectómetros, con una capacidad máxima de 6.