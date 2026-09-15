Ribereños reprocha a Miras "actuar con irresponsabilidad institucional" tras advertir de trabas a reglas trasvase

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

GUADALAJARA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Ribereños ha acusado al presidente de Murcia, Fernando López Miras, de "despreciar al Tribunal Supremo y actuar con irresponsabilidad institucional", tras señalar que pondrá todas "las trabas a las reglas del Trasvase hasta que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea presidente y las retire".

López Miras, en su cuenta de X, señaló el pasado domingo que el Gobierno de Murcia "da estabilidad, tranquilidad y soluciones a los ciudadanos". "No vamos a generar problemas como hace Sánchez", afirmó.

Para los Ribereños resulta "impropio de un gobernante y terriblemente peligroso para la opinión pública" presentar como una batalla contra el Gobierno de España, "lo que en realidad supone enfrentarse a un marco jurídico construido durante años por los tribunales, la legislación española y el Derecho europeo".

"Es cuanto menos sorprendente que un presidente regional anuncie que se va a saltar la ley y las sentencias del Supremo para defender a sus amigos". "Puede recurrir, puede discrepar y puede defender los intereses de Murcia, pero un presidente autonómico debería saber que las sentencias no desaparecen porque cambie el Gobierno", señalan desde la Asociación.

Para los Ribereños, anunciar que se pondrán "todas las trabas posibles" hasta que gobiernen "los suyos" supone" una forma de insubordinación institucional impropia de quien representa a una comunidad autónoma".

"No puede aceptarse que un presidente convierta el cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales en algo provisional, pendiente de que cambie el color político de La Moncloa".

Ven "difícil entender qué pretende exactamente saltarse López Miras". "Tendría que saltarse las sentencias que obligaron a establecer los caudales ecológicos, las que después han rechazado los recursos contra ellos, el propio Plan Hidrológico del Tajo y también la legislación europea".

La Asociación considera "intolerable y ajeno a la responsabilidad que debe exigirse a un gobernante anunciar públicamente la intención de pasar por encima de todo ese marco legal y judicial en aras del interés económico de unos pocos empresarios".

"Porque por encima de la disputa política está además la Directiva Marco del Agua, que obliga a los Estados miembros a proteger las masas de agua, evitar su deterioro y alcanzar un buen estado ecológico. El propio Tribunal Supremo vincula expresamente los caudales ecológicos del Tajo con esos objetivos ambientales europeos y ha reiterado que su establecimiento completo y vinculante es una obligación de la planificación hidrológica".

Para los Ribereños, López Miras tiene todo el derecho a pedir un cambio en las reglas o a recurrirlas por las vías previstas en el Estado de Derecho. "Lo que no puede hacer es instalarse en una posición de insubordinación institucional y prometer que bastará con que gobiernen los suyos para hacer desaparecer sentencias, obligaciones ambientales y legislación europea. Un cambio de Gobierno no deroga al Tribunal Supremo".