Rivero optará a seguir al frente de ATA CLM para defender a unos autónomos "cada día más asfixiados"

El actual presidente de ATA CLM, Miguel Ángel Rivero, junto al secretario general de la organización a nivel nacional, José Luis Perea. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente de ATA Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rivero, optará a continuar al frente de la organización regional en un momento en el que, según ha advertido, los autónomos se sienten "cada día más asfixiados" por el aumento de los costes, las cargas administrativas y las dificultades para mantener sus negocios una vez superados los primeros años de actividad.

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa para informar sobre la convocatoria de los 'Premios EmprendEs', Rivero ha confirmado que concurrirá al proceso electoral abierto en ATA Castilla-La Mancha y ha explicado que su candidatura ya ha sido presentada.

Por el momento, según ha señalado, no se ha registrado ninguna candidatura alternativa, aunque el plazo permanecerá abierto hasta este viernes.

Su decisión llega en un contexto en el que ATA considera que la situación del trabajo por cuenta propia sigue siendo especialmente complicada pese al crecimiento registrado por el colectivo.

Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, según los datos manejados por la organización, el número de autónomos en Castilla-La Mancha ha crecido un 0,8%, frente al 1,3% del conjunto de España.

Si la comparación se realiza entre agosto de 2025 y agosto de este año, el incremento regional alcanza el 1,8%, prácticamente en línea con el 1,9% nacional.

Sin embargo, ATA pone el foco en el retroceso registrado entre julio y agosto, cuando Castilla-La Mancha perdió un 0,2% de sus autónomos frente a una caída del 0,1% en España.

Rivero ha advertido de que detrás de esas cifras existe una realidad diaria marcada por unos costes que muchos trabajadores por cuenta propia "no pueden trasladar directamente a sus clientes".

"El autónomo cada día más se siente asfixiado", ha afirmado, poniendo como ejemplos el precio del combustible o de la electricidad. A ello se añaden unas "trabas burocráticas" que, a juicio de ATA, no han dejado de crecer.

La organización sostiene que un autónomo pierde el equivalente a unos 14 días al año en trámites y critica que buena parte de la legislación se aplique prácticamente de la misma manera a una gran empresa que a un pequeño negocio sin trabajadores.

Para el responsable regional de ATA, el gran problema no está únicamente en emprender, sino en sobrevivir después.

"El problema no es el de iniciar el negocio", ha señalado, ya que muchas actividades comienzan con una situación financiera más saneada.

La dificultad aparece, ha añadido, "cuando llevas tres o cuatro años", momento en el que empiezan a acumularse obligaciones, costes y problemas para mantener la actividad.

ATA ha mostrado especial preocupación por la caída de los autónomos empleadores, al considerar que las nuevas cargas están desincentivando la contratación.

La organización recuerda que los 3,4 millones de autónomos existentes en España dan empleo, además, a alrededor de un millón de personas.

Rivero también ha destacado el creciente peso de las mujeres y los autónomos extranjeros. Según ha indicado, dos de cada tres nuevos trabajadores por cuenta propia son mujeres, un comportamiento que considera necesario poner en valor.

LA ASAMBLEA ELECTORAL, EL 25 DE SEPTIEMBRE

La elección del nuevo presidente de ATA Castilla-La Mancha tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en el Museo del Quijote de Ciudad Real, donde la organización celebrará primero su Asamblea General Ordinaria para abordar, entre otros asuntos, el informe de actuaciones, las cuentas, el presupuesto anual y la modificación de la sede de la asociación.

A continuación se celebrará la Asamblea General Extraordinaria de Elecciones, con la presentación de candidaturas, las votaciones y la proclamación del nuevo presidente.

PREMIOS PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO RURAL

Junto a este diagnóstico, el secretario general de ATA, José Luis Perea, ha presentado también una nueva edición de los Premios EmprendEs, impulsados por la Fundación Carlos Moro de Matarromera con la colaboración de la organización de autónomos.

Perea ha explicado que la convocatoria busca iniciativas innovadoras, sostenibles, capaces de generar empleo y de contribuir al desarrollo de las zonas rurales.

El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto desde el pasado 28 de julio y finalizará el 17 de noviembre.

Según ha detallado, durante el proceso de selección se escogerán entre nueve y diez proyectos, de los que posteriormente saldrán dos finalistas y un ganador, cuya resolución está prevista para el 29 de enero.

Los proyectos seleccionados recibirán apoyo a través de mentorías, asesoramiento financiero, posicionamiento web y networking, con el objetivo de contribuir a su consolidación empresarial. Además, el proyecto ganador recibirá un premio valorado en 39.500 euros.